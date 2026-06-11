“Meglio il gruppo Lotito che un collezionista di club. Oggi il Campobasso, domani la Reggina. Fossimo stati tifosi dei molisani…”

L’Associazione “Leggende Amaranto” la tocca piano, come si dice in gergo social. In un post su Facebook, evidenzia tutte le anomalie della gestione Rizzetta, emerse e confermate anche nella conferenza stampa di oggi. L’americano ha difatti già messo le mani avanti rispetto a un disimpegno coi molisani. Dice che vuole la Reggina, poi il Napoli, poi un terzo club che però non svela. E prima aveva l’Ascoli. Insomma, come scrive “Leggende Amaranto”, un “collezionista seriale di club”. “La soluzione al lungo travaglio di queste settimane dovrebbe vedere finalmente la luce a breve. Avremmo preferito che il “vostro” Patron Ballarino fosse potuto rimanere ancora qualche anno per riuscire a centrare l’obbiettivo prefissato ed inseguito per ben 3 anni a suon di milioni di euro e di centravanti” si legge nel post di “Leggende Amaranto”.

“Sicuramente una eventuale gestione Lotito et similia non consentirà mai a questa piazza di vincere lo scudetto, ma forse, tutto sommato è preferibile a chi si professa collezionista seriale di club. Fossimo stati tifosi del Campobasso probabilmente oggi, a metà conferenza stampa, lo avremmo accompagnato al primo aeroporto utile. Oggi è il Campobasso, in futuro potrebbe essere la Reggina visto che dichiara di trattare anche squadre ben più blasonate come il Napoli, o altre di cui non può fare il nome. Attendiamo notizie ufficiali nelle prossime ore”.

Il ragionamento non fa una grinza. Se oggi Rizzetta fa così col Campobasso, chissà che domani non possa fare lo stesso con la Reggina? Il post si conclude poi con quello che su StrettoWeb scriviamo da ieri: a giorni ci sarà anche la definizione ufficiale su tutti i dettagli del nuovo corso amaranto.