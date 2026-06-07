Maxi rissa a Marzamemi, commerciante di 60 anni muore dopo un malore

L’episodio è avvenuto davanti al suo locale: nove persone denunciate, la lite sarebbe scoppiata per un accendino negato

maxi rissa
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

È morto il sessantenne di Marzamemi (Siracusa) che la sera di martedì scorso era stato colto da un malore dopo che era scoppiata una maxi rissa vicino la sua attività commerciale. L’uomo era stato immediatamente soccorso ma le sue condizioni si sono aggravate con il trascorrere dei giorni. Per la maxi rissa la polizia ha denunciato nove uomini, tra i 19 e i 33 anni. Una lite, secondo gli investigatori, scoppiata per la richiesta negata di un accendino ben presto degenerata, sotto gli occhi dei tanti clienti dei locali pubblici della zona.

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