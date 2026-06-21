Maxi operazione della Polizia tra Crotone e Cirò Marina: oltre 550 persone identificate

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò Marina e di Crotone, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, della Polizia Amministrativa, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e del Reparto Prevenzione Crimine, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare allo spaccio degli stupefacenti, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali.

I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti:

– nr. 552 persone identificate, di cui 134 con precedenti

– nr. 262 veicoli controllati

– nr. 32 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale

– nr. 1 persona denunciata all’Autorità Giudiziaria

– nr. 18 posti di controllo

– nr. 5 sanzioni al Codice della Strada

– nr. 3 attività commerciali controllate

– nr. 1 sanzione amministrative elevate per un valore di 308,00 euro

Il Personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 26 soggetti sottoposti alla limitazione della libertà personale (agli arresti domiciliari per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali).

Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 9 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale, e ha effettuato minuziosi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari. L’attività di prevenzione ha anche interessato le strade statali, ove la Polizia Stradale ha identificato nr. 27 persone, di cui nr. 8 risultati positivi in banca dati, e ha controllato nr. 14 veicoli. Contestualmente sono state elevate nr. 5 sanzioni al Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria ha posto l’attenzione sulle aree adiacenti alla stazione e sulle principali arterie stradali ove ha identificato nr. 78 persone, di cui nr. 24 con precedenti, e ha controllato nr. 53 veicoli.

Mentre, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato diversi posti di controllo, nel corso dei quali hanno identificato nr. 92 persone, di cui nr. 16 con precedenti, e hanno controllato nr. 36 veicoli.

Nel corso del medesimo servizio, personale della Polizia Amministrativa ha effettuato tre distinti controlli presso attività commerciali e strutture ricettive. Il primo controllo ha riguardato una casa vacanze, il cui titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver omesso di comunicare, tramite l’apposita piattaforma telematica, le generalità di nr. 5 persone alloggiate presso la struttura. Un secondo controllo è stato effettuato presso un’attività di raccolta scommesse e sala VLT, ubicata nel comune di Cirò Marina, al fine di verificare il rispetto dell’ordinanza di sospensione dell’attività per 15 giorni, emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Catanzaro a seguito dell’accertamento di diverse violazioni amministrative.

Il terzo controllo ha interessato una gioielleria, il cui titolare è stato sanzionato per la mancata tenuta del registro obbligatorio previsto per l’annotazione delle operazioni relative agli oggetti preziosi usati. La violazione ha comportato l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 308 euro.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno identificato nr. 320 persone, di cui nr. 60 con precedenti, e hanno controllato nr. 159 veicoli, oltre ad effettuare controlli domiciliari a nr. 6 persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.