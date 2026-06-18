Maturità 2026, domani la seconda prova: orari, durata e regole per affrontare l’esame

Domani è il giorno della Seconda Prova della Maturità. Dopo la Prima Prova, uguale per tutti, arriva infatti il momento più legato al percorso scolastico scelto, con tracce, materie e modalità differenti a seconda dell’indirizzo di studi. La Seconda Prova richiede non soltanto una solida preparazione accademica, ma anche una conoscenza precisa dell’organizzazione ministeriale. Per gli studenti, sapere in anticipo quali sono le tempistiche, quanto dura la prova, quando si può consegnare l’elaborato e come gestire le ore a disposizione diventa fondamentale per affrontare lo scritto con lucidità ed evitare il panico dell’ultimo minuto.

Perché la Seconda Prova è diversa dalla Prima Prova

La differenza principale rispetto alla Prima Prova riguarda la durata e la struttura. La Prima Prova ha una durata fissa, uguale per tutti gli studenti, pari a 6 ore. La Seconda Prova, invece, è estremamente personalizzata e varia in base all’indirizzo di studio, alla materia oggetto dell’esame e alla tipologia di traccia. A incidere sulle tempistiche sono soprattutto la complessità delle discipline coinvolte e il tipo di lavoro richiesto. In alcuni casi si tratta di una prova teorica, in altri di una prova pratica, progettuale o laboratoriale. Per questo motivo la durata può andare da un minimo di 4 ore fino a prove distribuite su più giorni, come accade per alcuni percorsi artistici, musicali e coreutici.

Liceo Classico: 6 ore per traduzione e commento

Per il Liceo Classico, la Seconda Prova ha una durata di 6 ore. La prova consiste nella traduzione e nel commento del testo classico, in Latino o Greco, secondo la materia prevista per l’esame. Si tratta di uno scritto che richiede precisione linguistica, capacità di comprensione del testo e competenze interpretative. Le sei ore a disposizione devono essere impiegate per analizzare il brano, tradurlo con attenzione e sviluppare il commento richiesto dalla traccia.

Liceo Scientifico: 6 ore per Matematica e Fisica

Anche per il Liceo Scientifico la durata prevista è di 6 ore. Gli studenti sono chiamati a risolvere una serie di problemi e quesiti di Matematica e/o Fisica, a seconda della prova stabilita. In questo caso la gestione del tempo è particolarmente importante, perché la prova può richiedere calcoli, ragionamenti articolati, passaggi logici e verifiche. La Seconda Prova del Liceo Scientifico è una delle più attese dagli studenti proprio per il peso delle discipline caratterizzanti e per la necessità di arrivare preparati sia sul piano teorico sia su quello applicativo.

Liceo Linguistico: 6 ore tra comprensione e produzione scritta

Per il Liceo Linguistico, la Seconda Prova dura 6 ore e prevede attività di comprensione e produzione scritta. Gli studenti devono dimostrare competenze linguistiche, capacità di analisi e padronanza nella scrittura. La prova misura la capacità di comprendere testi in lingua e di produrre elaborati coerenti, corretti e adeguati alla traccia. Anche in questo caso, l’organizzazione del lavoro è decisiva per distribuire bene il tempo tra lettura, comprensione, elaborazione e revisione.

Liceo delle Scienze Umane: 6 ore per la trattazione espositivo-argomentativa

La Seconda Prova del Liceo delle Scienze Umane ha una durata di 6 ore. La prova consiste in una trattazione di carattere espositivo-argomentativo su tematiche psico-pedagogiche o socio-antropologiche. Agli studenti viene richiesto di costruire un elaborato ordinato, fondato sulle conoscenze acquisite e capace di sviluppare un ragionamento coerente. La prova valorizza la capacità di collegare concetti, teorie e temi propri dell’indirizzo, mantenendo chiarezza espositiva e rigore argomentativo.

Liceo Artistico: fino a 3 giorni con sessioni da 6 ore

Per il Liceo Artistico, la Seconda Prova può durare fino a 3 giorni, con sessioni da 6 ore al giorno. Sono escluse le domeniche. La prova prevede lo sviluppo di un progetto grafico, pittorico, plastico o architettonico. È una delle prove più articolate, perché richiede non solo competenze teoriche, ma anche capacità progettuali e realizzative. La durata su più giornate risponde alla natura stessa del lavoro richiesto, che può prevedere ideazione, sviluppo, elaborazione tecnica e completamento del progetto.

Liceo Musicale e Coreutico: prova in 2 giorni

Per il Liceo Musicale e Coreutico, la Seconda Prova si svolge in 2 giorni. La prova è divisa in una parte scritta o teorica comune e in una successiva prova pratica di esecuzione o coreografia. La struttura riflette la natura dell’indirizzo, che unisce preparazione teorica e competenze pratiche. Gli studenti devono quindi affrontare una prova complessa, nella quale il sapere disciplinare si accompagna alla capacità di esecuzione o di interpretazione artistica.

Istituti Tecnici: da 6 a 8 ore per progetti e casi aziendali

Negli Istituti Tecnici, la Seconda Prova ha una durata variabile da 6 a 8 ore. Lo scritto può riguardare lo sviluppo di progetti tecnici oppure l’analisi di complessi casi aziendali e gestionali. Tra gli indirizzi interessati rientrano percorsi come Informatica, Meccatronica e Amministrazione, Finanza e Marketing. La prova richiede agli studenti di applicare conoscenze e competenze specifiche, dimostrando capacità di analisi, progettazione e soluzione di problemi legati al proprio ambito di studio.

Istituti Professionali: fino a 8 ore e prova in due parti

Per gli Istituti Professionali, la Seconda Prova può durare fino a 8 ore. La prova si compone di due parti. La prima è predisposta dal Ministero e di solito ha una durata di 4 ore. La seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e con la dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. Questa struttura rende la prova particolarmente aderente al percorso formativo svolto dagli studenti. La componente ministeriale garantisce un quadro comune, mentre la parte definita dalla Commissione consente di valorizzare le caratteristiche specifiche della scuola, dei laboratori e delle competenze professionali acquisite.