Mattiani: “valorizzare le eccellenze per rafforzare la crescita della Calabria”

Il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani è intervenuto durante la trasmissione televisiva “Aria Pulita”, in onda su Canale 61 del digitale terrestre. Nel corso del suo intervento ha voluto evidenziare ed esaltare le grandi potenzialità della Calabria, sottolineando il valore di turismo, cultura, cinema ed enogastronomia come motori di sviluppo del territorio. Il Consigliere Regionale, inoltre, ha rivolto un augurio ai giovani impegnati negli esami di maturità, definendoli “una risorsa fondamentale per il futuro della Regione”.

Particolare attenzione è stata dedicata alla promozione della Calabria e alle iniziative intraprese allo scopo dalla Regione

Particolare attenzione è stata dedicata alla promozione della Calabria e alle iniziative intraprese allo scopo dalla Regione, attraverso produzioni cinematografiche, come la serie internazionale Sandokan, che contribuirà a far conoscere le bellezze del nostro territorio. Mattiani si è anche soffermato su alcuni dei luoghi più suggestivi della Regione, a partire da Pentedattilo, antico borgo ricco di storia e tradizioni, e l’Ulivarella di Palmi, affacciata sullo straordinario scenario della Costa Viola, tra i patrimoni paesaggistici più affascinanti della Calabria e recentemente inserito nell’Inventario Nazionale dei Geositi ISPRA – Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia.

Il consigliere regionale ha evidenziato, poi, “il crescente successo delle eccellenze agroalimentari e vitivinicole calabresi” ed ha ribadito “la necessità di sostenere e tutelare le filiere produttive locali”. “La Calabria dispone di risorse straordinarie e di un patrimonio unico. Valorizzando le nostre eccellenze e sostenendo chi produce qualità, possiamo rafforzare la competitività della regione e creare nuove opportunità di crescita e sviluppo.”, ha concluso Mattiani.