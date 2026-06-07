Matrimonio Dua Lipa a Bagheria, lo yacht extralusso lascia Villa Igea

Dopo la grande festa di nozze organizzata ieri a Villa Valguarnera, a Bagheria (Palermo), il soggiorno siciliano di Dua Lipa e Callum Turner continua nel massimo riserbo. La coppia, protagonista di uno degli eventi più esclusivi dell’anno, sembra aver scelto di allontanarsi dalla vita pubblica, mantenendo la propria privacy anche nelle ore successive ai festeggiamenti. Questa mattina nessuna traccia dei neo sposi è stata registrata a Villa Igiea, mentre il superyacht Nero, l’imbarcazione associata nei giorni scorsi all’organizzazione delle celebrazioni, da ieri sera non risulta più ormeggiato al molo di Marina di Villa Igiea. Le circostanze fanno ipotizzare che la coppia abbia trascorso la notte e parte della giornata a bordo dello yacht, dopo aver lasciato Bagheria al termine della festa.

Hotel di lusso e prenotazioni esaurite

Il quartier generale scelto dai neo sposi per l’intero weekend è stato Villa Igiea, uno degli hotel più esclusivi di Palermo, dove risultano prenotate fino a questa sera tutte le suite vista mare. Per la notte restano disponibili soltanto sei camere, nessuna delle quali con affaccio sul golfo. La struttura continua a garantire la massima discrezione, mentre la presenza di personale di sicurezza privata assicura protezione alla coppia e agli ospiti rimasti.

La situazione appare comunque più tranquilla rispetto alla giornata di giovedì, quando la presenza degli ospiti aveva attirato stampa e curiosi, prontamente allontanati dallo staff. All’interno della struttura erano parcheggiati sei minivan utilizzati nei giorni scorsi per gli spostamenti della coppia e degli invitati.

Partenze eccellenti e smobilitazione a Bagheria

Nel frattempo, alcune figure di spicco presenti alle nozze hanno lasciato la Sicilia. Questa mattina Elton John ha lasciato Palermo insieme al marito David Furnish a bordo di un jet Bombardier a noleggio diretto a Farnborough, nel Regno Unito.

A Bagheria, invece, la macchina organizzativa della festa è in fase di smobilitazione. Fin dalle prime ore del mattino, camion e mezzi tecnici hanno fatto la spola con Villa Valguarnera per rimuovere allestimenti, strutture e attrezzature utilizzati per la celebrazione che ha riunito oltre 200 ospiti. Non è dato sapere cosa sia accaduto all’interno della villa: tutto resta top secret.

Momenti esclusivi della festa: Elton John e i fuochi d’artificio

Dall’esterno della villa è stato possibile osservare soltanto alcuni momenti della festa. Tra questi, l’esibizione di Elton John, che intorno alle 17 ha eseguito al pianoforte Your Song, applaudito dagli ospiti presenti. La serata si è conclusa con un lungo spettacolo pirotecnico alle 21.15. Nessuna musica del successivo dj set è stata percepita dai residenti della zona, a testimonianza della cura posta nell’organizzazione e nella discrezione dell’evento.