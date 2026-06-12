Masella, inaugurato il percorso di toponomastica delle emergenze architettoniche e ambientali | FOTO e VIDEO

Grande festa a Masella per l’inaugurazione del percorso di toponomastica relativo alle emergenze architettoniche e ambientali attraverso un progetto della Proloco Montebellum guidata da Romina Palamara. La prima segnaletica è stata posta Masella, vicino alla chiesa dei Ss. Cosma e Damiano per indicare Prastarà (ha un origine greca e significa letteralmente “chi fa spianatoi”). Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico e direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, prima della benedizione, ha invitato gli astanti ad avere cura del luogo che si andava a visitare.

“Mi auguro che ogni persona, associazione o altri che transiteranno questo bellissimo luogo abbia rispetto di tutto e di tutti! E mi auguro altresì che in tempi rapidi venga completato il lavoro di installazione del percorso“. Successivamente, don Giovanni Zampaglione ha benedetto la targa toponomastica e i presenti. Presente il sindaco Leonardo Suraci che ha garantito pieno sostegno alle Associazioni.

Presente il Rotary Club Area Grecanica con il presidente Antonino Pansera nella giornata della “famiglia rotariana”. Si tratta di un momento molto forte, di riflessione, di comunione e unità. La segretaria Giuseppina Tripodi si è detta entusiasta e soddisfatta per questo momento e soprattutto di condividerlo con tutti i presenti. Alla benedizione, oltre al sindaco hanno preso parte i consiglieri comunali Antonietta Zaccuri e Francesca Stillittano e i presidenti di diverse associazioni che lavorano sul territorio di Masella, Montebello e Fossato: Macheda Santo (Associazione: “CO.DA”) Romeo Maria Carmela (Associazione: “Vin.Ce.Ro'” ) e Pellicanò Domenico (Associazione: “FOSSATESI NEL MONDO).

Subito dopo la benedizione, c’è stato un piccolo rinfresco, mentre un gruppo di persone e associati si sono incamminati verso Prastarà per stare insieme e passare una giornata in mezzo alle bellezze naturali del posto.

Don Giovanni Zampaglione si è detto “entusiasta di questo momento con le famiglie e le associazioni e che va ripetuto più volte durante l’anno. Questo posto come Prastarà va fatto conoscere e fatto ammirare da tutti. Mi permetto di invitare, – conclude don Giovanni Zampaglione – , tutte le Associazioni del territorio Montebellese e la Proloco Montebellum di creare in questo periodo in sinergia con il Comune di Montebello Jonico delle Giornate ecologiche o altro per tenere pulito tutto il territorio comunale a partire del ripristino della stele Edward Lear (che va ripulita, illuminata e va risistemata e resa funzionante la vecchia fontana: è un bell’affaccio su Pentidattilo e tale deve ritornare a essere). Invito tutte le frazioni da Saline, a Fossato, a Masella a unirsi per rendere il nostro comune un gioiello da VIVERE E RISPETTARE.

Un paese pulito non dipende solo dal servizio di nettezza urbana, ma è il risultato dell’educazione e del senso civico di ogni singolo cittadino. La cura dell’ambiente in cui vivi come a Montebello Jonico e in tutta la Calabria, parte sempre dai piccoli gesti. Masella e Montebello sono dei borghi bellissimi. Ecco il mio slogan per tutte le Associazioni e per il nostro territorio Montebellese: un unico grande cuore verde batte per il nostro territorio. SURSUM CORDA SEMPER!!! CREDIAMOCI“.