Marina Militare Nastro Rosa Tour: a Tropea una giornata ricca di emozioni e scoperte per 23 ragazzi calabresi del “Progetto Giovani”

La quinta tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour ha ospitato il “Progetto Giovani”, con attività formative su sicurezza in mare, tutela dell’ambiente marino, cultura marinara e innovazione. Grande successo ieri, venerdì 26 giugno, a Tropea, quinta tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour, per il “Progetto Giovani”, iniziativa dedicata ai giovani e al loro rapporto con il mare, alla sicurezza in mare e alla tutela dell’ambiente marino. Ventitré ragazze e ragazzi calabresi hanno vissuto un’esperienza unica alla scoperta del suggestivo Faro di Capo Vaticano, uno dei 147 fari che punteggiano gli oltre 8.000 chilometri di coste italiane e la cui gestione è affidata dal 1911 alla Marina Militare. Per custodire e rilanciare questa storica eredità, Difesa Servizi, attraverso il Marina Militare Nastro Rosa Tour e il progetto “Valore Paese Italia – Fari”, promuove la valorizzazione di alcuni di essi in chiave culturale e ricettiva.

Nel corso della giornata dedicata al “Progetto Giovani”, i ragazzi hanno partecipato a numerose attività formative e immersive: momenti di orientamento con gli esperti della Marina Militare e workshop dedicati alla tutela del mare. I giovani protagonisti hanno inoltre esplorato, attraverso la realtà virtuale, il mondo dei sommergibili e della Guardia Costiera, sperimentato il simulatore di barca a vela classe Optimist e partecipato a un laboratorio interattivo per imparare l’arte marinaresca dei nodi. Un’esperienza immersiva tra mare, innovazione e cultura marinara, un percorso educativo e coinvolgente che unisce formazione, tecnologia e passione per il mare, ispirando le nuove generazioni a conoscere e custodire il patrimonio marittimo.

Il tema 2026: giovani, mare e futuro

Nato da un accordo tra Marina Militare e Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del Ministro per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con la Federazione Italiana Vela e la Capitaneria di Porto, il Progetto Giovani si inserisce nel tema 2026 del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d’Italia a Vela, giunto quest’anno alla sesta edizione: “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”. In questo contesto, il mare è inteso come un’infrastruttura culturale e simbolica capace di connettere comunità e territori, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro dell’Italia a Vela è organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Si tratta di un appuntamento di respiro nazionale e internazionale che unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare.

Una regata che veicola anche i valori della Marina Militare di cui porta il vessillo: la vela diventa il linguaggio attraverso cui trasmettere valori fondanti come disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide. Calabria Straordinaria è il partner di tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell’Italia a Vela. La collaborazione con l’Assessorato al Turismo e il Dipartimento “Turismo, Cultura e identità territoriale” testimonia la sinergia tra Marina Militare, Difesa Servizi, Regione Calabria e il Comune di Tropea.