Mariagrazia Arena vicesindaco, Ripepi: “scelta di livello, da Cannizzaro segnale di legalità e contro la ‘ndrangheta”

La designazione della dottoressa Mariagrazia Arena nel ruolo di vicesindaco del Comune di Reggio Calabria viene accolta con soddisfazione da Alternativa Popolare Calabria. A esprimere apprezzamento è il segretario regionale Massimo Ripepi, che sottolinea il valore politico e istituzionale della scelta compiuta dal sindaco Francesco Cannizzaro. “La designazione della Dottoressa Mariagrazia Arena nel ruolo di Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria rappresenta un segnale politico e istituzionale di straordinaria potenza, che Alternativa Popolare saluta con profonda e convinta soddisfazione. Il Sindaco Francesco Cannizzaro ha compiuto una scelta di altissimo profilo, dimostrando una visione lungimirante e la ferma volontà di imprimere una rivoluzione qualitativa e di assoluto rigore alla guida della nostra città”. Lo dichiara in una nota il Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria, Massimo Ripepi.

Per Ripepi, il profilo del neo-vicesindaco rappresenta una garanzia sul piano della competenza, dell’autorevolezza istituzionale e della legalità. “Mariagrazia Arena non ha bisogno di presentazioni”, prosegue Ripepi. “Parla per lei una storia professionale impeccabile, costruita in oltre quarant’anni di instancabile servizio nello Stato e nella magistratura. Prima donna nella storia a guidare il Tribunale di Reggio Calabria, ha dimostrato sul campo eccezionali capacità organizzative, fermezza ed un equilibrio istituzionale fuori dal comune. La sua non è una nomina che risponde a logiche spartitorie di partito, ma una chiamata al servizio della comunità fondata sulla competenza e sull’autorevolezza”.

Il segretario regionale di AP richiama anche le prime parole della neo-vicesindaca e il rapporto di fiducia con il sindaco Cannizzaro. “Ci stringiamo con entusiasmo attorno alle prime parole del neo-vicesindaco”, sottolinea il Segretario Regionale di AP, “la quale ha evidenziato come l’inattesa proposta del Sindaco l’abbia spinta a rispondere positivamente con profonda responsabilità, gratitudine e spirito di servizio verso la cittadinanza. La scelta di accettare questo delicato ruolo nasce proprio dalla fiducia accordatale da Francesco Cannizzaro, del quale la Dottoressa Arena condivide pienamente l’entusiasmo, la visione e la forte volontà di cambiamento”.

Secondo Ripepi, la decisione del sindaco si lega in modo indissolubile a una scelta di rottura già tracciata durante la corsa elettorale. “Francesco Cannizzaro sta dimostrando una coerenza formidabile. Questa nomina è la naturale e coerente evoluzione di un percorso iniziato nei mesi scorsi, quando il Sindaco, compiendo un atto coraggioso e senza precedenti nella storia politica di Reggio Calabria, ha preteso che tutti i candidati sottoscrivessero un prezioso patto anti-‘ndrangheta. Nessun candidato Sindaco prima di lui aveva mai fatto tanto. Oggi, quel patto programmatico si trasforma in azione amministrativa concreta”.

Per Alternativa Popolare, la presenza di Arena a Palazzo San Giorgio assume quindi il significato di un presidio di legalità e di contrasto alla criminalità organizzata. “Portare una figura come la Dottoressa Arena a Palazzo San Giorgio”, conclude Massimo Ripepi, “significa dare un taglio di altissimo livello alla Giunta, blindando l’attività del Comune. Questa scelta rappresenta una garanzia assoluta di legalità e un presidio insuperabile di contrasto alla criminalità organizzata. Come Alternativa Popolare, sosterremo con forza questa stagione di rinascita iniziata dal Sindaco Cannizzaro, convinti che la trasparenza e il coraggio delle scelte siano l’unica strada per restituire dignità e futuro a Reggio Calabria”.