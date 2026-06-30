Mariagrazia Arena vicesindaco, Minasi: “traguardo storico per Reggio Calabria”

La nomina di Mariagrazia Arena a nuovo vice sindaco di Reggio Calabria viene accolta con favore dalla senatrice della Lega, Tilde Minasi, che sottolinea il valore storico e istituzionale della scelta compiuta da Francesco Cannizzaro. “La scelta di Mariagrazia Arena come nuovo Vice Sindaco di Reggio Calabria, nata dall’ottima intuizione di Francesco Cannizzaro, è una splendida notizia che mi riempie di gioia e profonda soddisfazione”. Lo afferma in una nota la senatrice della Lega, Tilde Minasi.

Per Minasi, la designazione rappresenta un passaggio storico per il Comune reggino, essendo Arena la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia della città. “Parliamo della prima donna a ricoprire questo prestigioso ruolo nella storia del comune reggino – continua Minasi – un traguardo storico che porta, ancora una volta, la firma della nostra stessa area politica. Il centrodestra, d’altronde, ha già espresso la prima donna Governatore nella storia della Calabria e il primo Presidente del Consiglio donna nella storia d’Italia. Questa è la dimostrazione plastica di un femminismo che non vive di facciata, di slogan o di quote, ma di contenuti concreti, di valorizzazione del merito e di una vera parità vissuta sul campo all’interno dei nostri partiti”.

La senatrice del Carroccio evidenzia però che quella di Arena non deve essere letta soltanto come una scelta di genere, ma anche come una decisione fondata su competenza, autorevolezza e rigore istituzionale. “Ma quella di Mariagrazia Arena – procede la Senatrice del carroccio – non è e non deve essere considerata solo una scelta di genere. Parliamo di un ottimo magistrato, una figura di altissimo profilo la cui autorevolezza rappresenta una garanzia assoluta di legalità, trasparenza e rigore per il buon operato della nuova amministrazione comunale. La sua competenza sarà un valore aggiunto fondamentale per affrontare le complesse sfide che attendono il territorio”.

In conclusione, Minasi rivolge alla nuova vice sindaca gli auguri per l’inizio del percorso amministrativo e assicura il proprio sostegno istituzionale. “A Mariagrazia vanno i miei più sinceri e affettuosi auguri per l’inizio di questo percorso – conclude la parlamentare –. Sono felice e orgogliosa di vederla in questo ruolo e le assicuro sin da ora tutto il sostegno, la vicinanza e la massima collaborazione possibili dal Senato della Repubblica, per lavorare in sinergia e dare a Reggio Calabria il futuro che merita”.