Mariagrazia Arena nuovo vicesindaco, “Insieme Si Può” plaude a Cannizzaro: “scelta fondata su competenza e merito”

La Lista Civica “Insieme Si Può” esprime il proprio apprezzamento per la nomina a vicesindaco della dott.ssa Maria Grazia Arena, rivolgendo le congratulazioni al sindaco On. Francesco Cannizzaro per una scelta che, secondo il movimento, valorizza competenza, autorevolezza istituzionale e merito. La lista civica esprime il più “vivo apprezzamento e le più sincere congratulazioni al Sindaco On. Francesco Cannizzaro per la nomina a Vicesindaco, della dott.ssa Maria Grazia Arena, una scelta che testimonia, ancora una volta, la volontà di costruire un’Amministrazione fondata sulla competenza, sull’autorevolezza istituzionale e sul merito” si legge nella nota.

“Il profilo del Vicesindaco Arena rappresenta una delle più alte espressioni delle istituzioni della nostra città. La sua esperienza costituisce una garanzia di equilibrio, imparzialità e profondo rispetto dei principi di legalità, giustizia e meritocrazia. Valori che oggi più che mai devono rappresentare il fondamento dell’azione amministrativa e del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. La scelta compiuta dal Sindaco On. Francesco Cannizzaro assume, pertanto, un significato che va ben oltre la semplice assegnazione di un incarico politico: essa rappresenta la conferma concreta della bontà del programma elettorale presentato ai cittadini e della volontà di realizzarlo attraverso il coinvolgimento delle migliori professionalità e delle più autorevoli figure rappresentative della città”.

“L’Amministrazione comunale sta dimostrando, con i fatti, che il rinnovamento passa dalla qualità delle persone chiamate a ricoprire ruoli di responsabilità. È questa la politica che i reggini chiedevano: una politica fatta di competenza, serietà, trasparenza e capacità di governare, mettendo sempre al centro l’interesse pubblico. “Adesso Reggio” non è più soltanto uno slogan elettorale, ma sta diventando un nuovo modo di interpretare l’azione amministrativa e il rapporto con la città. Una visione che pone al centro i servizi ai cittadini, il recupero del decoro urbano, la riqualificazione degli spazi pubblici e la valorizzazione dell’identità della nostra comunità.

“In questa direzione si inseriscono iniziative concrete come il programma “Piazza Pulita”, che rappresenta un segnale tangibile dell’impegno dell’Amministrazione nel restituire ordine, pulizia e dignità ai quartieri della città, migliorando la qualità della vita dei cittadini e promuovendo un maggiore senso di appartenenza”. La Lista Civica Insieme Si Può “rinnova il proprio sostegno all’azione del Sindaco On.le Francesco Cannizzaro e formula i migliori auguri di buon lavoro al Vicesindaco Maria Grazia Arena, certa che la loro guida saprà accompagnare Reggio Calabria verso una stagione di crescita, sviluppo e prestigio istituzionale”.

In questo spirito, Insieme Si Può continuerà a offrire un contributo leale, qualificato e costruttivo, mettendo a disposizione dell’Amministrazione Cannizzaro risorse umane e professionalità in grado di accompagnare il percorso di crescita e rilancio di Reggio Calabria. L’obiettivo indicato dalla lista civica è ambizioso ma pienamente raggiungibile: restituire a Reggio Calabria il ruolo che le compete per storia, cultura e posizione strategica, facendone nuovamente un punto di riferimento per l’intero Mezzogiorno e un modello di buona amministrazione fondato su legalità, competenza e partecipazione civica.