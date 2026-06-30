Mariagrazia Arena nuovo vicesindaco, Azione Reggio Calabria: “scelta di grande qualità istituzionale”

Azione Reggio Calabria esprime apprezzamento per la nomina della dott.ssa Mariagrazia Arena a vice sindaco della Città di Reggio Calabria. Una scelta che, secondo il partito, rappresenta un segnale importante sul piano istituzionale e amministrativo, valorizzando una figura di riconosciuta autorevolezza, competenza e indipendenza, chiamata a ricoprire un ruolo di grande responsabilità in una fase cruciale per il futuro della città. La presenza della dott.ssa Arena nella nuova Giunta costituisce, per Azione, un messaggio significativo di attenzione ai principi della legalità, della qualità delle istituzioni e del buon governo, valori considerati imprescindibili per il rilancio di Reggio Calabria.

“La nomina della dott.ssa Maria Grazia Arena, già Presidente del Tribunale, a Vice Sindaco della Città di Reggio Calabria, oltre a costituire un precedente storico, non avendo mai, fino ad oggi, una donna ricoperto il ruolo di Vice-Sindaco della Città, rappresenta una scelta di grande qualità sul piano istituzionale, un indizio sui profili della Giunta che si viene formando che dovrà essere all’altezza delle aspettative dei reggini e un primo passo concreto nell’adempimento del programma di mandato, dove il principio di legalità deve essere faro e guida dell’azione amministrativa, in un contesto particolarmente difficile e complesso come quello reggino”, dichiara il senatore di Azione, Marco Lombardo.

Alle parole del senatore fa eco il commissario provinciale di Azione e consigliere comunale Gianluca Califano: “l’ingresso della dott.ssa Maria Grazia Arena nell’esecutivo cittadino rappresenta un segnale incoraggiante per Reggio Calabria. Il suo profilo istituzionale, l’esperienza maturata al servizio dello Stato e l’autorevolezza che le viene unanimemente riconosciuta sono garanzia di serietà e competenza. Le rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà offrire un contributo importante per affrontare le sfide che attendono la città. Azione continuerà a sostenere ogni percorso amministrativo fondato sulla legalità, sulla trasparenza e sulla qualità dell’azione di governo”.