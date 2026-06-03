Maria Luisa De Pace, orgoglio del karate calabrese: argento al CTR Games di Martina Franca

Grande soddisfazione per il karate calabrese grazie allo straordinario risultato ottenuto da Maria Luisa De Pace, atleta dell’ASD Karate Curinga, che ha conquistato la medaglia d’argento al CTR Games, prestigiosa manifestazione organizzata dalla FIJLKAM, l’unica Federazione riconosciuta dal CONI per il karate. L’evento si è svolto il 2 giugno a Martina Franca, in provincia di Taranto, e ha visto confrontarsi i migliori talenti italiani nelle specialità del kata (forme) e del kumite (combattimento). La competizione è stata strutturata come un quadrangolare che ha coinvolto quattro rappresentative: la Squadra Nazionale, la Squadra Sud, la Squadra Centro e la Squadra Nord.

Ogni formazione era composta dagli atleti più qualificati del panorama nazionale, selezionati in base ai risultati ottenuti nelle rispettive aree geografiche e ai ranking federali. Tra questi, a rappresentare la Calabria nella Squadra Sud, è stata convocata Maria Luisa De Pace, unica atleta calabrese presente alla manifestazione.

La convocazione è arrivata grazie agli eccellenti risultati conseguiti dall’atleta nel Ranking Nazionale FIJLKAM e alla costante partecipazione ai raduni del Centro Tecnico Regionale Calabria, requisito fondamentale per accedere alle selezioni. Sul tatami di Martina Franca, Maria Luisa ha confermato il proprio valore con una prestazione di altissimo livello, distinguendosi tra le migliori atlete in gara e conquistando una prestigiosa medaglia d’argento a livello nazionale.

Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio non solo per l’ASD Karate Curinga, ma per tutto il movimento karateistico calabrese. Parole di apprezzamento e soddisfazione sono state espresse dalla Presidente del Comitato Regionale Calabria FIJLKAM, la grande Maestra e Dott.ssa Viola Zangara, dal Commissario Tecnico Regionale federale, Maestro Luciano Dichiera, dal Responsabile del Centro Tecnico Regionale Calabria, Maestro Francesco Bellino e dal Maestro Enrico De Pace, insegnante tecnico e padre della campionessa.

L’argento conquistato al CTR Games conferma il percorso di crescita di Maria Luisa De Pace e testimonia l’eccellente lavoro svolto dalla scuola Karate Curinga e dall’intero staff tecnico regionale nella valorizzazione dei giovani talenti calabresi.