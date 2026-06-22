Maresca distrutto, la delusione di Laganà: le lacrime della Viola, le FOTO di una stagione senza lieto fine

Bellissimo e crudele. I due volti del basket, lo sport che tanto amiamo, che ci fa sognare, gioire e che ha anche la maledetta capacità di rovinarci la giornata. Anche perchè il conto te lo presenta alla fine, dopo un anno intero, magari all’ultima partita, in Gara-1 contro Avellino all’ultimo secondo, in Gara-3 all’ultimo minuto, contro Siena idem, addirittura facendo i salti mortali per raggiungere non la vittoria, ma la parità che serviva per forzare l’overtime. Follie della palla a spicchi.

E alla fine restano loro. 10 ragazzi in lacrime, sfiniti, distrutti, sul parquet di Sora. Una sconfitta che scotta ben oltre le temperature africane del PalaPolsinelli. Maresca in lacrime come, anzi peggio, di Gara-3 contro Avellino. Laganà deluso dal non aver fatto gioire la sua gente. Fiusco che consola Agbortabi. Gli occhi lucidi di Laquintana e il pianto di Marangon che non si ferma. Nella gallery le foto di Fortunato Serranò, fotografo ufficiale della Viola, in grado di cogliere la malinconica bellezza anche di questi momenti così struggenti.

A un passo dal sogno, con quelle gocce che scendono dagli occhi e ricordano a tutti che, oltre le statistiche, oltre le vittorie e le sconfitte, ci sono degli esseri umani.