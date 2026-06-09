Marefestival Salina, con il Villaggio della Salute l’Asp di Messina sarà protagonista a Malfa

L’azienda sanitaria provinciale di Messina, in collaborazione con il Comune di Malfa, parteciperà alla quindicesima edizione del Marefestival di Salina, che si svolgerà dal 12 al 14 giugno. In occasione di questo prestigioso appuntamento culturale, l’Asp di Messina sarà protagonista allestendo “Il Villaggio della Salute”, uno spazio dedicato alla prevenzione, agli screening oncologici, alle informazioni e alla promozione della salute, nella piazza di Malfa.

Sabato 13 giugno si svolgerà l’appuntamento per la salute

Sabato 13 giugno si svolgerà l’appuntamento per la salute con la partecipazione di numerosi professionisti e sanitari. Nel corso della giornata saranno offerte diverse attività, tra cui: accettazione e infopoint, punto di accoglienza e orientamento per i cittadini, con informazioni sui servizi sanitari disponibili sul territorio; screening oncologici, con la dott.ssa Rosaria Cuffari, direttore UOC centro gestionale screening, e la dott.ssa Enrica Stancanelli, dirigente medico UOC C.G.S.; visite senologiche con la dott.ssa Luisa Puzzo, responsabile Breast Unit P.O. Taormina, e il dott. Antonello Farsaci, responsabile UOS screening mammografico; promozione delle attività sanitarie offerte dalla Casa di comunità eoliana, con il dott. Sergio Quaranta, direttore del distretto di Lipari; prevenzione dei tumori cutanei e dermatoscopia con il dott. Paolo Di Marco, dirigente medico dermatologo P.O. Barcellona; counseling e prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse con la dott.ssa Letizia Panella, responsabile UOS malattie infettive P.O. Barcellona P.G.; screening cardiovascolare con la dott.ssa Eliana Tripodo, dirigente medico UOC C.G.S./Spem; promozione nutrizionale e sani stili di vita con le dott.sse Noemi Vacirca e Lidia Lo Prinzi, dietiste UOC Sian; consulenza psicologica e assistenza primaria con la dott.ssa Nina Santisi, direttore UOC Psicologia, e le dirigenti psicologhe dott.sse Mariangela Nicolosi e Viviana Carlotta; controllo delle attività motorie e analisi delle funzioni cognitive con il dott. Giuseppe Quattrocchi, direttore UOC Riabilitazione adulti e minori area metropolitana; i dott. Nunzio Fazio e dott. Vincenzo Santamaria, dirigenti medici; promozione delle vaccinazioni con la dott.ssa Teresa Piccolo, UOC Spem.

Saranno presenti i rappresentanti delle linee PNES

Saranno inoltre presenti i rappresentanti delle linee PNES (Programma Nazionale Equità nella Salute) “Prendersi cura della salute mentale”, “Maggiore copertura degli screening oncologici”, “Il genere al centro della cura”: con la presenza della responsabile delle tre linee dott.ssa Nina Santisi, la referente amministrativa dott.ssa Norma Rivetti e le componenti dott.sse Francesca Ullo, Grazia Giannetto, Graziella Tribulato, Angela Salvo, Maria Letizia Caracciolo. Sarà presente anche il motorhome clinico del PNES, relativo alla linea “Contrastare la povertà sanitaria”. Il camper nei giorni 13 e 14 giugno si troverà presso la chiesa parrocchiale San Lorenzo Martire a Malfa.

L’ambulatorio di prossimità mobile con motorhome clinico sarà composto da un’équipe con il dirigente per l’attuazione dott.ssa Alfina Rossitto, i dirigenti medici dott. Antonio Pollicino e dott. Giacobbe Oddone, la mediatrice culturale dott.ssa Kadja Amzil, l’infermiera dott.ssa Domenica Auditore, i Rup dott.sse Chiara Schirò, Francesca Lo Iacono, Antonella Casablanca, Patrizia Restuccia, l’assistente sociale dott.ssa Cettina Restuccia, l’amministrativa dott.ssa Simona Romeo. Il motorhome erogherà prestazioni sanitarie gratuite, quali visite di medicina generale, distribuzione di farmaci di fascia A e C, e individuerà soggetti che necessitano di prestazioni specialistiche.

La Direzione Strategica dell’Asp di Messina esprime piena soddisfazione per l’iniziativa

La Direzione Strategica dell’Asp di Messina, composta dal direttore generale dott. Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo avv. Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario dott. Giuseppe Ranieri Trimarchi, esprime piena soddisfazione per l’iniziativa, sottolineando “che la presenza dell’Asp di Messina al Marefestival di Salina rappresenterà un segnale concreto e tangibile dell’attenzione che l’azienda riserverà ai cittadini di tutto il territorio provinciale, incluse le realtà insulari che meritano la stessa qualità e accessibilità dei servizi garantita nelle aree urbane. Il Villaggio della Salute non sarà soltanto un presidio sanitario temporaneo, ma costituirà un momento di incontro, ascolto e prossimità con la comunità, costruendo un sistema sanitario davvero equo e sostenibile”.

Infine, si svolgeranno due interessanti momenti con importanti protagonisti dell’Asp di Messina. Sabato 13 giugno, all’Hotel Ravesi di Malfa, alle 18:00, si terrà il focus “Salute e Cinema”, moderato dal giornalista Emilio Pintaldi, al quale interverranno il direttore generale Asp Messina Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta, il responsabile screening mammografico Antonello Farsaci, il consigliere segretario OMCeO Salvatore Rotondo, l’ex direttore generale del Garibaldi-Nesima Fabrizio De Nicola, e il rappresentante di Federfarma Roberto Tobia. Subito dopo, alle 18:20, si svolgerà il focus “Alimentazione” con la presentazione del libro “La dieta siciliana va a scuola”, a cura delle autrici Noemi Vacirca e Lidia Lo Prinzi, dietiste UOC Sian ed educatrici FED. Il volume racconterà, attraverso un percorso virtuale ed esperienziale, le attività di prevenzione nutrizionale che saranno svolte sul territorio e i risultati che saranno raggiunti dalle scuole della provincia di Messina, con la realizzazione di numerose “ricette della salute”.