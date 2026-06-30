Marco Stasi nel Cda della “Stretto di Messina”, il sindaco di Cirò: “motivo di orgoglio per tutto il territorio”

“La nomina del professionista Marco Stasi nel Consiglio di Amministrazione della Stretto di Messina S.p.A. rappresenta per l’Amministrazione Comunale e per l’intera comunità sincero motivo di orgoglio”. È quanto dichiara il Sindaco di Cirò, Mario Sculco, congratulandosi con il concittadino per l’importante traguardo raggiunto che è motivo di soddisfazione non solo per la nostra comunità ma per l’intero territorio.

“Avere un cirotano chiamato a ricoprire un ruolo di così grande responsabilità in una delle società più strategiche del Paese rappresenta un riconoscimento al suo percorso professionale e umano. Stasi – conclude il Sindaco – è una figura di grande spessore, apprezzata da anni in diversi ambiti, in particolare nel mondo universitario e istituzionale”.