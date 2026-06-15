Maltrattamenti ai genitori e armi non denunciate: arrestato a Pallagorio

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di violenze fisiche e psicologiche sui genitori conviventi per dissidi economici. Sequestrate dai carabinieri due katane e tre shuriken

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Con l’accusa di violenza fisica e psicologica ripetuta, a causa di dissidi di natura economica, nei confronti dei genitori conviventi, e per il possesso illegale di armi bianche non denunciate, tra cui due katane di varie dimensioni e tre shuriken in acciaio con punte affilate, i carabinieri hanno arrestato a Pallagorio (Crotone) un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine. Le indagini sono condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio, che ha disposto per l’uomo la traduzione nel carcere di Crotone.

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