Maltempo Sicilia, prorogato lo stato d’emergenza nelle province di Messina e Catania

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga di ulteriori dodici mesi dello stato di emergenza per alcune aree delle province di Catania e Messina, colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra novembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025. La decisione è arrivata su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e consentirà al Commissario delegato di proseguire e completare le attività previste dal Piano.

Stato di emergenza prorogato tra Catania e Messina

La notizia principale riguarda la proroga dello stato di emergenza in alcune aree della Sicilia orientale. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato l’estensione per altri dodici mesi delle misure emergenziali già attivate dopo gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato territori delle province di Catania e Messina.

Il provvedimento riguarda aree colpite da fenomeni atmosferici di particolare intensità, che hanno reso necessario l’intervento dello Stato per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La proroga permetterà di dare continuità alle attività già previste e di portare avanti gli interventi ancora necessari.

Si tratta di un passaggio importante per i territori coinvolti, perché consente di mantenere operativo il quadro emergenziale e di completare le azioni programmate nell’ambito del Piano.

I territori interessati dagli eventi meteorologici

La proroga dello stato di emergenza interessa in particolare alcune zone della Città metropolitana di Catania e della Città metropolitana di Messina. Nel territorio catanese, gli eventi meteorologici eccezionali si sono verificati nei giorni dal 10 al 14 novembre 2024 e hanno riguardato i Comuni di Acireale, Giarre e Riposto.

Per quanto riguarda il territorio messinese, invece, gli eventi richiamati nel provvedimento si riferiscono ai giorni 16 e 17 gennaio 2025 e al 2 febbraio 2025, nel territorio della Città metropolitana di Messina.

Il quadro delineato dal provvedimento conferma dunque l’attenzione verso aree che hanno subito conseguenze legate al maltempo e che necessitano della prosecuzione delle attività di ripristino e completamento degli interventi.

La proposta del ministro Nello Musumeci

La decisione del Consiglio dei Ministri è stata assunta su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. Il ministro ha ricordato il percorso già avviato con la dichiarazione dello stato di emergenza e gli stanziamenti destinati agli interventi.

“Lo stato di emergenza – ricorda il Ministro Musumeci – era stato dichiarato il 4 giugno 2025 con uno stanziamento iniziale di 12 milioni e 600mila euro, poi integrato di ulteriori 6 milioni e 450mila euro per gli interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture. La proroga consentirà al Commissario delegato la prosecuzione e il completamento delle attività previste dal Piano per un anno ancora, non più prorogabile“.

Le parole di Nello Musumeci chiariscono il senso della proroga: non si tratta dell’apertura di una nuova fase emergenziale, ma della prosecuzione di un percorso già avviato, con l’obiettivo di completare gli interventi previsti.

Gli stanziamenti già previsti per l’emergenza

Lo stato di emergenza era stato dichiarato il 4 giugno 2025. In quella fase era stato previsto uno stanziamento iniziale pari a 12 milioni e 600mila euro, successivamente integrato con ulteriori 6 milioni e 450mila euro.

Le risorse sono state destinate agli interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nei territori colpiti dagli eventi meteorologici. Il dato economico è rilevante perché definisce il quadro degli interventi già programmati e consente di comprendere la portata delle attività da completare.

La proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri non introduce nuovi stanziamenti, ma permette di utilizzare il tempo ulteriore necessario per portare avanti e concludere quanto previsto dal Piano.

Il ruolo del Commissario delegato

Uno degli effetti principali della proroga riguarda il lavoro del Commissario delegato, che potrà proseguire e completare le attività previste dal Piano per un altro anno. Il prolungamento dello stato di emergenza serve proprio a garantire continuità amministrativa e operativa agli interventi già inseriti nel percorso emergenziale.

Il termine indicato è di ulteriori dodici mesi, con una precisazione significativa: si tratta di una proroga per un anno ancora, non più prorogabile. Questo elemento attribuisce al nuovo periodo un carattere conclusivo, orientato al completamento delle attività residue.

Per i territori interessati, la proroga rappresenta quindi uno strumento per evitare interruzioni nelle procedure e negli interventi necessari dopo i danni causati dagli eventi meteorologici.

Nessun nuovo onere per la finanza pubblica

Il provvedimento deliberato dal Consiglio dei Ministri non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Questo significa che la proroga dello stato di emergenza viene disposta all’interno del quadro finanziario già definito, senza ulteriori costi a carico dello Stato.

La precisazione è importante perché distingue la proroga temporale dalla previsione di nuove risorse. L’obiettivo è consentire il completamento delle attività già finanziate e programmate, senza modificare l’impegno economico complessivo.

La misura si concentra dunque sulla prosecuzione amministrativa e operativa degli interventi, garantendo al Commissario delegato il tempo necessario per portare a termine le azioni previste.