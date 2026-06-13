Maltempo in Calabria, via libera agli aiuti: riconosciuto lo stato di eccezionalità per l’agricoltura in tutti i 404 Comuni

“Ancora una volta, il Governo Meloni dimostra con i fatti la propria vicinanza alla Calabria e al suo tessuto produttivo”. È quanto afferma Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commentando il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici che hanno interessato la Calabria nei primi mesi dell’anno e l’attivazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale. “Si tratta di un provvedimento di straordinaria importanza – sottolinea Brutto – che consentirà alle aziende agricole colpite dal maltempo di accedere alle misure compensative previste dalla normativa nazionale, offrendo un sostegno concreto a un comparto strategico per l’economia della nostra regione”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia evidenzia il ruolo determinante del Governo e, in particolare, del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento al ministro Lollobrigida, che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità e attenzione verso le esigenze della Calabria, accogliendo le richieste avanzate dalla Regione e garantendo tempi rapidi per l’attivazione degli strumenti di sostegno“.

Brutto rimarca come il riconoscimento dello stato di eccezionalità interessi l’intero territorio regionale, coinvolgendo tutti i 404 Comuni calabresi. “È un segnale importante – aggiunge – perché nessun territorio viene lasciato indietro. Dietro questo risultato c’è un lavoro istituzionale serio e una sinergia efficace tra Governo e Regione, finalizzata a dare risposte concrete ai cittadini e alle imprese”.

“Il settore agricolo – conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia – rappresenta una delle principali risorse della Calabria e merita politiche di tutela e valorizzazione. Di fronte alle emergenze climatiche sempre più frequenti, il Governo Meloni continua a dimostrare di saper intervenire con rapidità ed efficacia, sostenendo chi produce ricchezza, occupazione e sviluppo. Questa è la politica del fare che Fratelli d’Italia porta avanti a tutti i livelli istituzionali, mettendo al centro le esigenze dei territori e delle famiglie calabresi”.