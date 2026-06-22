Maltempo, dal Consiglio dei Ministri altri 35 milioni per le province di Catania e Messina

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato un ulteriore stanziamento di 35.350.000 euro per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato alcune aree della Sicilia orientale. La decisione riguarda lo stato d’emergenza già dichiarato per i fenomeni avvenuti tra il 10 e il 14 novembre 2024 nei comuni di Acireale, Giarre e Riposto, nella Città metropolitana di Catania, e per quelli registrati il 16 e 17 gennaio 2025 e il 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina.

Maltempo a Catania e Messina: cosa prevede la delibera

Il provvedimento del Governo prevede “un ulteriore stanziamento di euro 35.350.000, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi relativi allo stato d’emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 10 al 14 novembre 2024 nel territorio dei comuni di Acireale, Giarre e Riposto della Città metropolitana di Catania e il 16 e il 17 gennaio 2025 e il 2 febbraio 2025 nel territorio della Città metropolitana di Messina”. Il provvedimento conferma dunque l’attenzione istituzionale verso i territori siciliani colpiti da eventi atmosferici di particolare intensità. Le aree indicate nel comunicato sono quelle dei comuni di Acireale, Giarre e Riposto, nel Catanese, e della Città metropolitana di Messina, interessata dagli episodi meteorologici avvenuti in più giornate tra gennaio e febbraio 2025.

Il finanziamento, essendo disposto nell’ambito del Fondo per le emergenze nazionali, è collegato alla gestione degli interventi di protezione civile e alla prosecuzione delle attività previste dallo stato d’emergenza già dichiarato. Il comunicato non dettaglia i singoli interventi, ma specifica che le somme sono destinate alla loro realizzazione.

Fondo per le emergenze nazionali: il ruolo delle risorse stanziate

Le risorse deliberate dal Consiglio dei Ministri sono poste a carico del Fondo per le emergenze nazionali, lo strumento utilizzato per finanziare le attività legate agli stati d’emergenza e agli interventi conseguenti a eventi calamitosi. Nel caso della Sicilia, il nuovo stanziamento serve a proseguire la gestione dell’emergenza già riconosciuta e a garantire la copertura finanziaria per gli interventi previsti.

In termini pratici, la delibera non introduce un nuovo stato d’emergenza, ma interviene su uno stato già dichiarato, incrementando le risorse disponibili. Questo aspetto è importante perché conferma la continuità dell’azione istituzionale dopo la fase iniziale di riconoscimento dell’emergenza. Per i cittadini e le amministrazioni locali interessate, il provvedimento rappresenta un segnale atteso: il Governo mette a disposizione ulteriori fondi per affrontare le conseguenze degli eventi meteorologici eccezionali e sostenere le attività di ripristino, messa in sicurezza e gestione delle criticità, nei limiti di quanto previsto dalla delibera.