Malta, esplosioni in una fabbrica di fuochi d’artificio: paura a Maghtab

Paura all’alba a Malta, dove tre esplosioni si sono verificate nella zona di Maghtab, coinvolgendo una fabbrica di fuochi d’artificio. L’episodio è avvenuto poco dopo le 6:30 del mattino e ha provocato un’alta colonna di fumo, visibile da diverse zone dell’isola. Secondo le prime informazioni diffuse da Italpress, al momento delle esplosioni non si trovava nessuno all’interno della struttura. Per questo motivo, non si registrano morti né feriti. L’incidente ha comunque destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, anche per la potenza delle deflagrazioni e per il fumo che si è alzato rapidamente sopra l’area interessata.

Esplosione nella fabbrica di fuochi d’artificio a Malta: danni ad alcune abitazioni

Le esplosioni nella fabbrica di fuochi d’artificio a Malta hanno causato danni ad alcune case situate nelle vicinanze dell’impianto. La zona di Maghtab è stata interessata dalle conseguenze della deflagrazione, mentre restano da chiarire l’origine e la dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente, l’assenza di persone all’interno della fabbrica ha evitato conseguenze più gravi. Le autorità competenti sono chiamate ora a verificare l’entità dei danni e a ricostruire le cause che hanno provocato le tre esplosioni avvenute nella prima mattinata.

Colonna di fumo visibile dopo le esplosioni a Maghtab

Dopo le deflagrazioni, una densa colonna di fumo si è alzata dalla zona della fabbrica di fuochi d’artificio di Maghtab, rendendosi visibile da diversi punti di Malta. Le immagini diffuse mostrano la portata dell’incidente e documentano i momenti successivi alle esplosioni. Il video dell’accaduto, indicato da Italpress con fonte Claudette Buttigieg, mostra l’area interessata dal sinistro e l’impatto visivo del fumo sulla zona circostante. Nonostante la paura iniziale, il bilancio resta fortunatamente senza vittime né feriti.