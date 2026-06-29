Machado annuncia il ritorno in Venezuela dopo il sisma: “è mio dovere stare accanto al mio popolo”

La situazione politica e umanitaria in Venezuela torna al centro dell’attenzione internazionale dopo le dichiarazioni di Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace. La leader, attualmente in clandestinità dopo le elezioni del 2024 e uscita dal Paese nel dicembre 2025, ha annunciato la sua intenzione di tornare per sostenere la popolazione colpita dal recente terremoto. Secondo quanto riferito, la crisi umanitaria successiva al sisma avrebbe spinto la leader a ribadire la necessità di unità nazionale e assistenza immediata ai cittadini colpiti, in un contesto già segnato da forti tensioni politiche e sociali.

Il messaggio dopo il sisma: “dobbiamo stare insieme”

Nel suo intervento ai media internazionali, in particolare durante un’intervista a Fox and Friends, Machado ha sottolineato l’urgenza di una risposta collettiva alla tragedia che ha colpito il Paese. Le sue parole si inseriscono in un quadro di crescente emergenza umanitaria e di forte instabilità interna.

“”E’ giunto il momento” di tornare in Venezuela, ”è mio dovere stare accanto al mio popolo”. Lo ha dichiarato la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, che vive nascosta dopo le elezioni del 2024 e che ha lasciato il Venezuela nel dicembre del 2025. Dopo il terribile sisma che ha colpito il Venezuela, ora “dobbiamo stare insieme per abbracciarci, per soffrire e piangere insieme”, ha detto a Fox and Friends.”

Le dichiarazioni evidenziano la volontà di riportare l’attenzione sulla solidarietà nazionale e sul bisogno di una risposta coordinata per affrontare le conseguenze del disastro naturale.

Il ritorno annunciato e la priorità umanitaria

Machado ha inoltre ribadito che la sua priorità immediata resta la tutela della popolazione e il supporto alle vittime del terremoto, sottolineando l’urgenza di interventi concreti sul territorio.

“”La priorità assoluta è salvare vite umane, confortare e aiutare coloro che sono stati colpiti. Tornerò molto presto in Venezuela per stare insieme al popolo venezuelano”, ha detto Machado.

Il messaggio rafforza la sua posizione politica e umanitaria, ponendo l’accento sulla necessità di assistenza immediata, ricostruzione e sostegno alle comunità più colpite.

Impatto politico e scenario internazionale

Le dichiarazioni della leader dell’opposizione si inseriscono in un contesto geopolitico delicato, in cui il futuro del Venezuela appare sempre più legato alla gestione della crisi post-sisma e alle dinamiche interne tra governo e opposizione.

La figura di Maria Corina Machado continua a essere centrale nel dibattito politico internazionale, soprattutto alla luce del riconoscimento del Premio Nobel per la Pace, che ha ulteriormente amplificato la sua visibilità globale.

In questo scenario, il suo annuncio di ritorno nel Paese rappresenta un passaggio simbolico e politico di forte impatto, destinato a influenzare il dibattito sulla transizione democratica e sulla gestione della crisi umanitaria in corso.