L’ultima “trovata” del Sindaco di Terni: nasce la “Ternana Stefano Bandecchi”

“Ci tengo a precisare che la squadra non si chiamerà bandecchiana, come qualcuno sostiene, ma Ternana Bandecchi Stefano”. E’ l’ultima trovata, anzi l’ultima battuta, del Sindaco di Terni Stefano Bandecchi, alle prese con la ripartenza della squadra umbra dopo il fallimento. Con il titolo dell’Orvietana, il primo cittadino vuole far ripartire dalla Serie D il club di cui è stato proprietario per diversi anni, con cui è arrivato fino alla Serie B.

“A Terni ci sono già due squadre che partecipano al campionato di Eccellenza quindi dubito che la Federcalcio ci consenta di iscriverne un’altra anche in sovrannumero. Però, se succederà, l’affiderò a chi ne farà richiesta, sarà a disposizione della città” ha detto in riferimento alla possibilità di far nascere una nuova società. In ogni caso, comunque, l’obiettivo è riappropriarsi del simbolo “Ternana 1925”, ma partendo intanto dal titolo dell’Orvietana e della Serie D. “La squadra sta nascendo intorno a Carlo Mammarella con un bel numero di buoni giocatori” ha aggiunto rispetto al ruolo di Mammarella, che sarà DS.