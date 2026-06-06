Loizzo: “l’11 giugno la Commissione Consiliare Regionale discuterà la proposta di legge sugli idonei”

“Il gruppo della Lega mi ha informato che il prossimo 11 giugno la prima Commissione Consiliare Regionale discuterà la proposta di legge sugli idonei. Sono certa che tutte le forze politiche la approveranno in tempi rapidissimi. La lotta al precariato, anche alla luce delle tragiche vicende, diverse ovviamente, di Amendolara, non deve conoscere divisioni politiche. Abbiamo promosso questa iniziativa legislativa con il conforto del partito nazionale ma essa appartiene a tutti. Dobbiamo assolutamente dare una risposta ai calabresi“. Lo dichiara Simona Loizzo deputato della Lega, attraverso una nota stampa.