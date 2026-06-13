Locri, successo per il concerto di fine anno del Liceo Classico “Ivo Oliveti”: musica, inclusione e crescita condivisa

Applausi, emozioni e forte partecipazione hanno accompagnato il tradizionale Concerto di Fine Anno del Liceo Classico “Ivo Oliveti”, plesso del Polo Liceale di Locri “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla dirigente Carmela Rita Serafino, svoltosi il 6 giugno presso il Palazzo della Cultura di Locri. L’evento si è articolato in due momenti distinti: un concerto mattutino dedicato agli studenti dell’istituto e una seconda esibizione serale aperta a famiglie e cittadinanza, entrambi seguiti da un pubblico numeroso e partecipe.

Cuore della manifestazione è stato il Gruppo Musica, storico laboratorio corale del Liceo Classico con oltre quarant’anni di attività, composto quest’anno da 51 studenti di diverse età e classi. Il progetto, ormai appuntamento centrale della fine dell’anno scolastico, si conferma non solo esperienza artistica ma anche percorso di crescita personale e relazionale, in cui la musica diventa strumento educativo e inclusivo. La dimensione corale è stata arricchita dalla componente strumentale, con esibizioni di chitarra e batteria che hanno contribuito a costruire un’esecuzione dinamica e partecipata, valorizzando il lavoro di squadra tra gli studenti.

Il progetto musicale si distingue per la forte valenza educativa e inclusiva, capace di favorire espressione individuale e crescita emotiva: “il coro diventa, così, uno spazio privilegiato nel quale ciascun ragazzo può esprimere sé stesso, riconoscere le proprie emozioni e trovare nella condivisione una preziosa occasione di crescita. Cantare insieme significa imparare ad ascoltare gli altri, a rispettarne i tempi e le sensibilità, a trasformare le fragilità individuali in punti di forza condivisi. Nel coro nessuna voce prevale sulle altre: ogni timbro contribuisce alla costruzione dell’armonia comune.”

Il repertorio ha spaziato dal cantautorato italiano alla musica contemporanea, affrontando temi come amore, amicizia, pace, felicità e autenticità dei rapporti umani, attraverso cori, duetti, assoli e accompagnamenti strumentali. Particolarmente apprezzate le esibizioni dei solisti e degli strumentisti, che hanno ricevuto lunghi applausi dal pubblico per talento e sensibilità interpretativa.

Organizzazione e riconoscimenti

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile dal lavoro delle docenti referenti Anna Maria Mittica e Maria Giovanna Cotroneo, con il sostegno della dirigente scolastica Carmela Rita Serafino. Un ringraziamento è stato rivolto all’Amministrazione Comunale di Locri per la collaborazione e la concessione degli spazi del Palazzo della Cultura, e in particolare all’Assessore alla Cultura Domenica Bumbaca.

Il Concerto di Fine Anno si conferma così un appuntamento storico del liceo, capace di unire formazione, arte e comunità, accompagnando studenti e famiglie verso la conclusione dell’anno scolastico. “La musica è la lingua dello spirito. La sua segreta corrente vibra tra il cuore di colui che canta e l’anima di colui che ascolta” (Khalil Gibran).