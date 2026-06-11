Locri, il 14 giugno il Gran Galà Lirico “Convivio Musicale” | INFO

Ancora un grande concerto promosso dal “Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival”: la rassegna – realizzata da Traiectoriae, con il sostegno del Mic, e diretta da Domenico Gatto e Renato Bonajuto –, dopo il successo della programmazione iniziata ad aprile, proporrà un altro momento musicale, che avrà come teatro lo scenario del giardino dell’Accademia Senocrito di Locri. Parliamo del Gran Galà Lirico “Convivio musicale”, che si terrà domenica 14 giugno, alle 21: di scena, con la direzione di Cettina Nicolosi e di Andrea Francesco Calabrese, l’Orchestra Sinfonica “La Nuova Verdi”, insieme a due interpreti di livello internazionale come il mezzosoprano Sofio Janelidze e il soprano Valeria Bastone.

Il concerto offrirà un affascinante e coinvolgente percorso tra le arie d’opera più importanti e più note, spaziando tra le composizioni di Georges Bizet, Jacques Offenbach, Gioachino Rossini, Francesco Cilea e di altri celebri autori. Un viaggio, dunque, nel mondo del melodramma, attraverso l’incontro tra la tecnica e il talento dei musicisti dell’Orchestra e due voci di grande intensità, che tratteggeranno storie e personaggi che caratterizzano le più celebri pagine della lirica mondiale.

Dunque, un appuntamento di rilievo, che si inserisce nel solco di una densa e diversificata programmazione che, in oltre due mesi, ha offerto al pubblico calabrese – in numerose location della regione, tra Reggio Calabria, Tropea, Taurianova, Locri e Cosenza – momenti di musica, teatro, performance artistiche all’insegna dell’innovazione e della ricerca.

Momenti che non si esauriranno con il concerto del 14 giugno: in calendario, infatti, per il 17 luglio, un altro grande evento del Festival “Rapsodie Agresti”, incentrato sull’incontro tra cinema e note.