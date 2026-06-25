Locri conquista per la prima volta la Spiga Verde: è l’unico Comune premiato nella provincia di Reggio Calabria

Locri entra per la prima volta nell’elenco nazionale dei Comuni insigniti della Spiga Verde 2026, il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education ai territori che si distinguono per le politiche di sostenibilità ambientale, valorizzazione del territorio e promozione delle eccellenze agricole. Il risultato è stato accolto con grande soddisfazione dall’Amministrazione comunale di Locri. La città è l’unico Comune della provincia di Reggio Calabria ad aver ottenuto il riconoscimento, contribuendo così a rafforzare il ruolo della Calabria tra le regioni leader in Italia per numero di premi conseguiti.

Alla cerimonia di premiazione, svoltasi a Roma presso il CNR alla presenza del presidente FEE, dott. Mazza, hanno preso parte il Vicesindaco Alfredo Cappuccio e l’Assessore all’Agricoltura del Comune di Locri Giuseppe Arone, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Dopo le Bandiere Azzurra, Verde e Blu, la Spiga Verde arricchisce il palmarès dei traguardi raggiunti grazie a un lavoro di concertazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, seguito e coordinato dal responsabile di progetto, arch. Nicola Tucci.

“L’ingresso di Locri tra i Comuni insigniti delle Spighe Verdi rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità – dichiara il Sindaco –. È il riconoscimento di un percorso amministrativo orientato alla sostenibilità, alla tutela del territorio e alla valorizzazione delle nostre risorse ambientali e agricole. Questo risultato ci incoraggia a proseguire con ancora maggiore determinazione nelle politiche di sviluppo sostenibile e di promozione delle eccellenze locali”.

Soddisfazione viene espressa anche dal Vicesindaco Cappuccio. “Questo importante traguardo premia il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale, dagli uffici e da tutti gli attori del territorio che, ciascuno per la propria parte, contribuiscono quotidianamente alla crescita della città. Le Spighe Verdi rappresentano un valore aggiunto per l’immagine di Locri e un’opportunità per rafforzare la nostra attrattività turistica e territoriale”.

L’Assessore all’Agricoltura sottolinea il valore strategico del riconoscimento per il comparto agricolo locale. “La Spiga Verde certifica la qualità del lavoro svolto nella valorizzazione delle produzioni agricole, nella promozione delle buone pratiche ambientali e nella salvaguardia del paesaggio rurale. È un risultato che vogliamo condividere con gli agricoltori, con le imprese del settore e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a custodire e valorizzare il patrimonio agricolo del nostro territorio. Lavoreremo sempre di più e in particolare puntando sulle nuove generazioni nelle scuole per fare comprendere quanto sia importante valorizzare l’agricoltura”.

L’Amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo, confermando l’impegno a proseguire lungo il percorso della sostenibilità ambientale, della qualità della vita e della valorizzazione delle eccellenze locali.