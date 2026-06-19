“Lo specchio dei tempi” debutta a Catona Teatro: Alba Phoenix in scena con una commedia sui falsi miti dell’era social

Una commedia inedita, in vernacolo, per raccontare con ironia e provocazione le contraddizioni del nostro tempo. L’appuntamento è per martedì 14 luglio, alle ore 21.00, a Catona Teatro di Reggio Calabria, dove l’associazione Alba Phoenix-Gruppo Teatrale Silvana Modafferi porterà in scena “Lo specchio dei tempi”, una nuova commedia in due atti. Lo spettacolo si muove tra situazioni paradossali, personaggi eccentrici e colpi di scena, dando vita a una commedia surreale, ironica e provocatoria. Al centro del racconto c’è un mondo in cui uomini e donne inseguono falsi miti e mode passeggere, sprecando il proprio tempo in distrazioni che si rivelano vuote e prive di significato.

“Lo specchio dei tempi” è anche una pungente parodia dell’uso eccessivo dei social network, che spesso spingono le persone a sacrificare relazioni autentiche, esperienze reali e momenti irripetibili. Una riflessione attuale, affidata ai toni della commedia, su quanto la ricerca di apparenza possa allontanare dalla vita vissuta davvero. Divertente, attuale e profondamente umano, lo spettacolo promette di far sorridere e, allo stesso tempo, di lasciare al pubblico una domanda importante: quanto del nostro tempo stiamo davvero vivendo?