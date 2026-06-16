L’Italvolley maschile a Lamezia Terme: test match internazionale contro la Tunisia

La Federazione Italiana Pallavolo porta ancora una volta la grande pallavolo in Calabria con l’Italvolley maschile, il gruppo che sarà al via dei Giochi del Mediterraneo 2026, protagonista di un importante test match internazionale. Venerdì 19 giugno, alle 20:30, nel nuovissimo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme, gli azzurri affronteranno la Tunisia in un appuntamento che rappresenta molto più di una semplice amichevole. La presenza della Nazionale in Calabria assume infatti un valore strategico e simbolico: tutte le nazionali giovanili maschili azzurre sono attualmente in ritiro a Camigliatello Silano, impegnate nella preparazione delle rispettive competizioni internazionali.

L’appuntamento rappresenta un’opportunità per il territorio, che diventa centro nevralgico dello sviluppo e della crescita del movimento pallavolistico italiano. L’evento si inserisce all’interno del progetto Calabria International Volleyball Experience 2026, coordinato dal Comitato Regionale FIPAV Calabria, con l’obiettivo di valorizzare la regione come polo di riferimento per il volley internazionale, promuovendo al contempo sport, turismo e visibilità. Per appassionati e curiosi sarà un’occasione per vivere da vicino l’energia e il talento della maglia azzurra. L’ingresso sarà libero, a conferma del ruolo centrale della Calabria nel panorama pallavolistico nazionale e internazionale.

Sestito: “la Calabria si conferma terreno fertile”

Carmelo Sestito, presidente Fipav Calabria, sottolinea il valore dell’appuntamento per il movimento regionale. “Siamo felici ed orgogliosi di avere con noi la nazionale italiana in una piazza come quella di Lamezia Terme dalla grande tradizione pallavolistica. Ospitare questo test match in questo nuovissimo impianto situato al centro della Calabria in una posizione strategica rappresenta davvero un elemento importante. La Calabria si conferma terreno fertile di un movimento sempre più consolidato e in grande crescita e siamo certi che questo possa essere un nuovo trampolino di lancio per una pallavolo sempre più avvincente e coinvolgente”.