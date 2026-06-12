L’istituto “Piria” di Rosarno protagonista in Europa: studenti in Polonia per “Erasmus+ ACCESS4ALL”

In partenza per la Polonia una delegazione di studenti e docenti dell’Istituto R. Piria di Rosarno, guidata dalla dirigente scolastica Mariarosaria Russo, nell’ambito del progetto Erasmus+ ACCESS4ALL – Transforming Education through Digital Inclusion. La mobilità internazionale si terrà a Zamość dal 15 al 19 giugno 2026 e riunirà studenti, docenti ed esperti provenienti da diversi Paesi europei per condividere esperienze, buone pratiche e nuove metodologie didattiche finalizzate a costruire una scuola sempre più inclusiva e accessibile grazie alle tecnologie digitali.

La mobilità rappresenta una delle attività centrali del progetto europeo ACCESS4ALL, finanziato dal programma Erasmus+, che ha come obiettivo promuovere l’inclusione educativa attraverso strumenti innovativi e piattaforme collaborative, capaci di favorire la partecipazione attiva.

La delegazione italiana

A rappresentare l’Italia saranno gli studenti Giuseppe Arena, Nicola Lucchettta, Maria Angela Bellocco e Giulia Varra. La delegazione sarà accompagnata dal Project Manager Erasmus+, Prof. Michele Oliva, responsabile del coordinamento delle attività progettuali e dei rapporti con i partner europei, e dalla prof.ssa Teresa Pagano, che seguirà gli studenti durante tutte le attività previste dalla mobilità internazionale.

Fondamentale è stato inoltre il lavoro della prof.ssa Eleonora Contartese, docente di lingua inglese e valutatrice nazionale Erasmus+, che ha curato la preparazione linguistica e interculturale degli studenti. Grazie a incontri, attività pratiche e momenti di approfondimento, gli alunni hanno sviluppato competenze comunicative e consapevolezza del valore della cittadinanza europea.

Programma e attività

Durante la settimana di lavoro, i partecipanti prenderanno parte a workshop internazionali dedicati all’utilizzo della piattaforma digitale TEDI, uno degli strumenti innovativi sviluppati nell’ambito del progetto ACCESS4ALL per favorire l’apprendimento collaborativo, la condivisione delle risorse educative e l’inclusione degli studenti nei processi di apprendimento. Il programma comprende attività formative sulla digitalizzazione dei materiali educativi, sulla gestione collaborativa dei progetti scolastici e sull’utilizzo della piattaforma TEDI nei diversi contesti culturali europei.

I giovani partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con coetanei provenienti da Francia, Grecia, Turchia, Macedonia del Nord e Polonia, vivendo un’autentica esperienza di cooperazione internazionale. Accanto alle attività didattiche, il programma prevede visite culturali nelle città di Zamość e Szczebrzeszyn, attività sportive, incontri con le autorità locali e momenti di networking internazionale.

Dichiarazioni della dirigente e del Project Manager

“La partecipazione ai progetti Erasmus+ rappresenta una delle più importanti opportunità di crescita che una scuola possa offrire ai propri studenti. Attraverso queste esperienze internazionali i giovani imparano a confrontarsi con culture diverse, sviluppano competenze linguistiche e digitali e diventano cittadini europei più consapevoli e responsabili. Sono orgogliosa dei miei studenti e ringrazio tutti i docenti che hanno contribuito alla preparazione e all’organizzazione della mobilità internazionale”, ha dichiarato la Dirigente Scolastica Mariarosaria Russo.

“ACCESS4ALL è molto più di un semplice progetto europeo: è un percorso di innovazione, inclusione e crescita condivisa. La mobilità consentirà agli studenti di vivere un’esperienza straordinaria, confrontandosi con coetanei provenienti da tutta Europa e sperimentando strumenti digitali innovativi che rappresentano il futuro dell’educazione. Ringrazio la Dirigente Scolastica Mariarosaria Russo, la prof.ssa Teresa Pagano, la prof.ssa Eleonora Contartese, e tutti i partner europei per il loro prezioso contributo. Sono certo che i nostri studenti sapranno rappresentare al meglio la scuola e il territorio, tornando arricchiti da nuove competenze, amicizie e prospettive internazionali”, ha affermato il Prof. Michele Oliva.

La Dirigente Scolastica Mariarosaria Russo, il Prof. Michele Oliva, la prof.ssa Teresa Pagano e la prof.ssa Eleonora Contartese augurano agli studenti una settimana ricca di apprendimento, entusiasmo ed innovazione, certi che questa esperienza lascerà un segno indelebile nel loro percorso umano e formativo. Buon viaggio alla delegazione italiana e buon Erasmus a tutti. L’Europa si costruisce ogni giorno attraverso l’istruzione, la collaborazione, la cultura e il dialogo tra i popoli.