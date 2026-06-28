L’Iran attacca il Bahrein: nel mirino base USA, lanciati missili e droni

Le difese aeree del Bahrein hanno intercettato e distrutto una serie di missili e droni iraniani, secondo quanto comunicato dalle forze armate del regno del Golfo. L’episodio si inserisce in un contesto di forte escalation militare che coinvolge direttamente Bahrein, Iran e Stati Uniti. Secondo l’esercito bahreinita, le unità di difesa aerea hanno agito per neutralizzare “una serie di proiettili utilizzati in questi attacchi”, descritti come parte di operazioni ostili attribuite a Teheran. Le autorità militari hanno inoltre dichiarato lo stato di massima allerta, rafforzando il dispositivo di sicurezza sul territorio.

Escalation nel Golfo: attacchi e rappresaglie incrociate

L’escalation sarebbe iniziata dopo nuovi attacchi attribuiti agli Stati Uniti contro obiettivi in territorio iraniano. In risposta, secondo le ricostruzioni, l’Iran avrebbe lanciato una serie di operazioni militari contro installazioni strategiche americane nella regione.

Tra gli obiettivi dichiarati figurano la base della Quinta Flotta statunitense in Bahrein e una seconda installazione militare in Kuwait. Si tratterebbe di un’azione di rappresaglia per i raid statunitensi sul territorio iraniano.