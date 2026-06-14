Lipari, turista di 59 anni muore in mare dopo un malore improvviso

Un turista di 59 anni, originario della provincia di Siracusa, è morto questo pomeriggio nelle acque di fronte a Canneto, la frazione balneare di Lipari. L’uomo si trovava sull’isola per una vacanza e si era allontanato a nuoto da un lido della zona quando è stato colto da un malore improvviso. Il turista, dopo essersi spinto in mare autonomamente, si è trovato in difficoltà al largo. A notarlo è stato un diportista di passaggio, che lo ha avvistato e ha immediatamente tentato di soccorrerlo, prendendolo a bordo della propria imbarcazione. Nonostante il tempestivo intervento, le condizioni dell’uomo erano già disperate. Una volta raggiunto il molo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La vittima era originaria della provincia di Siracusa

La vittima è un uomo di 59 anni, originario della provincia di Siracusa. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, si trovava a Lipari per trascorrere un periodo di vacanza. Nel pomeriggio aveva raggiunto un lido nella zona di Canneto, località balneare dell’isola molto frequentata durante la stagione estiva. Da lì si sarebbe allontanato a nuoto, spingendosi al largo prima di essere colto dal malore che non gli ha lasciato scampo.

Il soccorso del diportista di passaggio

A intervenire per primo è stato un diportista che si trovava a transitare nella zona. L’uomo ha visto il turista in difficoltà nelle acque davanti a Canneto e si è avvicinato con la propria imbarcazione. Il diportista lo ha preso a bordo, tentando di sottrarlo alla situazione di pericolo. Il gesto è stato immediato, ma le condizioni del turista erano già estremamente gravi. Il malore in mare si sarebbe verificato in modo improvviso e non avrebbe lasciato margini sufficienti per salvargli la vita. L’intervento del diportista ha consentito di riportare l’uomo verso il molo, dove erano presenti i soccorsi sanitari. Tuttavia, al momento dell’arrivo, la situazione era ormai compromessa.

L’arrivo del 118 e la constatazione del decesso

Sul molo sono intervenuti i medici del 118, chiamati per prestare assistenza al turista. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per il 59enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. Le condizioni dell’uomo, già definite disperate dopo il recupero in mare, non hanno permesso ulteriori esiti. Il dramma si è consumato nel pomeriggio, davanti a una delle aree balneari più conosciute di Lipari, trasformando una giornata di vacanza in tragedia.

La ricostruzione: si era spinto al largo prima del malore

Secondo le prime ricostruzioni, il turista aveva raggiunto autonomamente il mare da un lido della zona di Canneto. Dopo essersi allontanato a nuoto, si sarebbe spinto al largo. È stato in quel momento che il malore improvviso lo ha sorpreso. La dinamica esatta resta in fase di accertamento, ma gli elementi raccolti finora indicano che l’uomo fosse già in condizioni critiche quando è stato avvistato dal diportista. Il tratto di mare davanti a Canneto è frequentato da residenti e turisti, soprattutto nei mesi estivi. Proprio la presenza del diportista ha permesso un intervento rapido, anche se purtroppo non sufficiente a evitare il decesso.

Le autorità marittime avviano i rilievi

Le autorità marittime hanno avviato i rilievi di competenza per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Gli accertamenti serviranno a chiarire i tempi del malore, il punto in cui il turista si trovava quando è stato notato in difficoltà e le circostanze del recupero. La ricostruzione sarà utile anche per definire con precisione tutti i passaggi dell’intervento, dal momento in cui l’uomo si è allontanato dal lido fino all’arrivo sul molo e alla constatazione del decesso da parte del 118. Al momento, l’ipotesi indicata dalle prime informazioni resta quella di un malore improvviso in mare.