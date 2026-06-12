Linea Blu sbarca a Reggio Calabria: alla scoperta dei porti italiani e delle comunità marine

Al via su Rai 1 da domani alle 14.00, la nuova stagione di “Linea Blu – Porti d’Italia“, che da oltre trent’anni accompagna il pubblico alla scoperta delle meraviglie dei nostri mari. Il programma, realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale, è condotto da Donatella Bianchi, giornalista e volto storico del programma e da un nuovo compagno di viaggio, Livio Beshir, professionista poliedrico che ha condotto in Rai programmi di territorio e grandi eventi internazionali. I porti italiani saranno ancora protagonisti come spazi vivi di frontiera: comunità umane dove la tradizione marittima si intreccia con le sfide della modernità.

I due conduttori esploreranno le coste italiane, svelando il legame profondo e spesso invisibile che unisce le comunità ai loro scali marittimi. Attraverso sedici tappe il programma toccherà gli hub pulsanti della penisola: si partirà da Gaeta e le Isole Pontine per poi arrivare a Salerno e allo straordinario territorio della Costiera Amalfitana, per poi navigare verso Ravenna, Ortona, Catania, Taranto, Chioggia, Trapani e Brindisi, proseguendo con Marina di Carrara, Reggio Calabria, Olbia, Crotone, Savona, Piombino e Monfalcone.

In questo affascinante percorso marino, il Mediterraneo sarà protagonista assoluto di un racconto che andrà alla scoperta del lavoro quotidiano di operatori portuali, donne e uomini di mare che racconteranno le loro storie, tramandando la memoria storica del territorio. Ogni puntata darà così voce ai custodi di un ecosistema complesso dove l’efficienza deve sposarsi oggi con la tutela ambientale, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità. Tra leggende sommerse e visioni future, in accordo con la storica missione del programma, “Linea Blu porti d’Italia” permetterà agli spettatori di riscoprire la bellezza ed il valore di un patrimonio comune, con la consapevolezza che conoscere la vita dei nostri porti è necessario anche per comprendere verso quali nuovi orizzonti sta navigando il Paese.

Nella prima tappa, navigando lungo Punta Papa, i faraglioni, la spiaggia di Lucia Rosa, Donatella Bianchi andrà alla scoperta della costa eterogenea e variegata dell’isola di Ponza, dove ancora si aspetta il rientro delle barche per rifornirsi di pesce fresco. Un tratto di costa sospeso tra mito, storia e natura, in una delle baie più affascinanti del Tirreno centrale, tra promontori rocciosi, lunghe spiagge dorate e fondali che regalano gorgonie, spugne gialle, ricci, aragoste e relitti di antiche navi. Livio Beshir mostrerà al pubblico Gaeta e il suo porto, uno scalo strategico sia per la movimentazione delle merci che per la infrastrutturazione energetica del Paese.

È infatti da qui che partono le navi specializzate nella posa di cavi sottomarini a grandi profondità, dorsali fondamentali per il trasporto e la distribuzione di energia e dati. Ma, oltre alle grandi opere, Gaeta è un porto animato dall’opera di piccoli cantieri che portano avanti una tradizione artigiana antica di secoli, con i maestri d’ascia che tramandano alle nuove generazioni l’arte della costruzione navale. Sempre qui opera anche un centro d’eccellenza tutto italiano, l’ITS Giovanni Caboto, scuola di alta specializzazione post-diploma dedicata alla mobilità sostenibile e al settore marittimo. Le spiagge di Gaeta sono famose anche per lo sport e le numerose attività marittime che vi si possono praticare: corsa, nuoto, kayak, sollevamento pesi, mountain bike, crossfit e vogatore.

Ogni estate centinaia di atleti di tutto il mondo si danno appuntamento sulla spiaggia di Serapo per sfidarsi oltre i propri limiti, e anche questo anno Gaeta sarà sede della “Steelman Race”, una competizione per “uomini e donne d’acciaio” che richiede grandi doti di forza fisica. Dalle spiagge e dalle falesie del golfo di Gaeta, nel basso Lazio, alle Isole Pontine con le perle marine di Ponza e Palmarola, la puntata racconterà paesaggi costieri molto diversi tra loro ma modellati con gli stessi materiali: il vento, il sale e la memoria.