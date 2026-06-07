Liceo Zaleuco di Locri sugli scudi: la giovane Anna Furci premiata per il suo percorso d’eccellenza ai Campionati di Filosofia

Un meritato riconoscimento è stato tributato ad Anna Furci, allieva della classe V B del Liceo Scientifico Zaleuco, sede centrale del Polo Liceale di Locri “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla dirigente Carmela Rita Serafino. Venerdì 5 giugno, nell’Aula Magna “Costantino Dardi”, la studentessa è stata protagonista di un Convegno dal titolo “Campionati di Filosofia: un’esperienza di pensiero e formazione. Il percorso di Anna Furci”, promosso dalla Società Filosofica Italiana – Sezione Calabria.

L’evento ha celebrato il brillante percorso di Anna, giunta prima nella fase regionale e seconda nella fase nazionale, che le ha consentito l’accesso alle competizioni internazionali a Varsavia. Ma ha anche messo in luce l’importanza della riflessione filosofica nel curricolo scolastico, evidenziando come i Campionati di Filosofia siano strumenti di crescita critica, civile e personale.

La moderatrice, prof.ssa Anna Maria Mittica, coordinatrice del Dipartimento di Filosofia del Polo Liceale, ha introdotto i lavori. A dare il benvenuto è stata la dirigente Serafino, che ha ringraziato i presenti, tra cui i genitori della studentessa, e ha espresso orgoglio per il percorso e i risultati di Anna, sottolineando l’impegno dei docenti coinvolti, che hanno supportato la ragazza non solo dal punto di vista disciplinare, ma anche personale e sociale, soprattutto durante le trasferte dei Campionati.

La prof.ssa Patrizia Guazzoni, docente di Storia e Filosofia di Anna, ha illustrato il valore dei Campionati come opportunità per sviluppare il pensiero critico, imparare ad analizzare problemi complessi da prospettive diverse, rafforzare il collegamento tra scuola e università e favorire la competitività internazionale, anche in lingua straniera. Anna ha ribadito come lo studio della Filosofia insegni a interrogarsi sulla realtà, stimoli la curiosità e fornisca strumenti logici per comprendere i problemi complessi della società contemporanea.

La prof.ssa Guazzoni ha raccontato il percorso condiviso con Anna: “Ironia della sorte… né io né Anna inizialmente avevamo intenzione di partecipare ai Campionati di Filosofia, entrambe sovraccaricate da molti impegni. Poi abbiamo deciso di metterci in gioco come in un’avventura. Il rapporto docente-studente diventa ‘magico’ quando scocca la scintilla del circolo virtuoso: il seme cade su un terreno pronto a farlo prosperare, e questo è ciò che ho percepito nei saggi di Anna. Le sue parole hanno rinnovato il senso della mia professione, spesso oberata da mille mansioni accessorie che rischiano di offuscare la vera educazione. La filosofia deve liberare e porre le domande giuste”. Alla premiazione nazionale a Roma, la gioia di Anna è stata palpabile: “Quando hanno pronunciato ‘il Polo Liceale Zaleuco’… e subito dopo il mio nome, il cellulare che avevo in grembo è saltato in aria!”.

Il prof. Antonino De Giorgio, segretario regionale SFI Calabria, ha sottolineato l’importanza della Filosofia, soprattutto in tempi in cui il pensiero critico viene spesso sacrificato a favore della superficialità. Il prof. Stefano Azzarà, docente di Storia della Filosofia all’Università Carlo Bo di Urbino, ha evidenziato il monito di Heidegger: affidarsi solo alla tecnica e all’intelligenza artificiale rischia di ridurre l’esperienza umana, e la Filosofia oggi serve a preservare l’umano e guidare l’etica nello sviluppo tecnologico.

Infine, la prof.ssa Katia Maddaloni, referente dei Campionati di Filosofia, ha ringraziato i docenti per la collaborazione e la capacità di creare uno spirito di gruppo, lodando la bravura di Anna, che ha portato la Locride fino a Varsavia. Ha invitato altri ragazzi a intraprendere questo percorso, mettendosi alla prova con il *pensiero critico* e mantenendo un’opinione libera e indipendente in un contesto culturale spesso dominato da stereotipi.

I genitori di Anna hanno concluso il Convegno ringraziando la scuola, la dirigente Serafino e i docenti per il sostegno, sottolineando che talenti come quello di Anna rappresentano la speranza per un futuro che valorizzi il libero pensiero, fondamentale per il prestigio della nostra terra. Come ricordato dalle parole di Martin Heidegger: “La Filosofia implica una mobilità libera del pensiero, è un atto creativo che dissolve le ideologie”.