Libano, c’è l’accordo per il cessate il fuoco. Rubio: “primo passo, è il più difficile”. Resta il no do Hezbollah

Libano, Israele e Stati Uniti hanno annunciato di aver firmato un accordo quadro a Washington al termine di un quinto round di negoziati diretti. “E’ solo l’inizio dell’inizio“, ha dichiarato il Segretario di Stato americano Marco Rubio durante la cerimonia della firma. “C’è ancora molto lavoro da fare. Oggi è il primo passo. Il primo passo a volte è il più difficile“, ha aggiunto. Nei colloqui diretti tra Israele e Libano, che si sono svolti a Washington con la mediazione degli Stati Uniti e sono stati osteggiati da Hezbollah, si è discusso di una proposta di cessione all’esercito di Beirut del territorio controllato dalle Idf nel sud. Proposta che è stata sostenuta dagli americani.

All’inizio dei colloqui il Libano chiedeva il ritiro completo delle forze israeliane dal territorio libanese, mentre per Israele la condicio sine qua non è che qualsiasi ritiro deve essere subordinato al completo disarmo di Hezbollah e alla garanzia che il gruppo sciita libanese non ristabilisca la propria presenza militare lungo il confine.