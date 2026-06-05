“Lettera maleducata”, Putin respinge l’offerta di Zelensky e spiega perchè “incontrarsi ora è inutile”

Nella giornata di ieri, Volodymyr Zelensky si è rivolto direttamente a Vladimir Putin chiedendogli un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina. Un confronto diretto tra i leader dei due schieramenti per arrivare a un accordo. Una lettera aperta che Vladimir Putin ha trovato… maleducata. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Intervenendo alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief), Putin ha affermato che “la lettera contiene effettivamente elementi di maleducazione. È un modo per creare le condizioni per un incontro e per dei negoziati o per creare un contesto in cui qualsiasi incontro diventa impossibile? Credo sia la seconda opzione“.

Il presidente russo ha dichiarato di “non vedere ancora alcun motivo” per incontrare il leader ucraino sottolineando come Kiev voglia un incontro tra i leader solo per fermare l’avanzata delle forze armate russe.

“Non vedo il senso di un incontro. Sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l’avanzata delle nostre forze armate“, ha dichiarato Putin a San Pietroburgo, aggiungendo che è necessario “lasciare che gli specialisti lavorino, elaborino soluzioni, e poi potremo incontrarci“, sostenendo quindi che un incontro con Zelensky sarebbe “inutile” fino al raggiungimento di un accordo di pace.