L’egittologo Zahi Hawass: “il Ponte sullo Stretto un’opera epocale per il Mediterraneo, come le Piramidi di Giza”

Il Ponte sullo Stretto torna al centro del confronto pubblico e istituzionale in una cornice di forte valore internazionale. A Taormina, durante il Nations Award – Thinkingreen, il tema della grande infrastruttura destinata a collegare stabilmente Sicilia e Calabria è stato affrontato non soltanto dal punto di vista tecnico e politico, ma anche attraverso una lettura culturale e simbolica. A offrire una prospettiva particolarmente suggestiva è stato Zahi Hawass, tra i più noti egittologi al mondo, intervenuto nell’ambito dell’evento siciliano. Il suo ragionamento ha posto l’accento sul valore delle grandi opere nella storia dell’umanità, richiamando il significato che infrastrutture monumentali possono assumere per intere civiltà. In questa visione, il Ponte sullo Stretto di Messina non viene descritto soltanto come un collegamento viario e ferroviario, ma come un progetto capace di incidere sul destino economico, sociale e logistico del Mezzogiorno e dell’intero Paese.

Zahi Hawass e il paragone con le grandi opere della storia

Nel suo intervento, Zahi Hawass ha richiamato l’esempio delle Piramidi d’Egitto, considerate ancora oggi uno dei massimi simboli della capacità umana di progettare, costruire e lasciare un segno duraturo nel tempo. Il riferimento alle piramidi non riguarda soltanto la dimensione monumentale dell’opera, ma soprattutto la forza collettiva che sta dietro alla realizzazione di infrastrutture capaci di superare la propria epoca.

Secondo l’egittologo, il Ponte sullo Stretto potrebbe rappresentare per il Sud Italia una sfida simile sul piano dell’ambizione e della visione. Se nell’antichità furono realizzate opere straordinarie con mezzi estremamente limitati rispetto a quelli attuali, oggi le moderne tecnologie consentirebbero di affrontare progetti complessi con strumenti ingegneristici, materiali e competenze avanzate. In questa chiave, il ponte diventa il simbolo di una possibilità concreta: trasformare una barriera naturale in un collegamento permanente, riducendo distanze e tempi di percorrenza tra la Sicilia e il resto della penisola.

Sicilia e Calabria, il valore strategico del collegamento stabile

Il tema del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria resta uno dei nodi infrastrutturali più discussi del Paese. La realizzazione del ponte avrebbe effetti non soltanto sulla mobilità locale, ma anche sul sistema dei trasporti nazionali ed europei. L’attraversamento dello Stretto, oggi affidato prevalentemente a traghetti e collegamenti marittimi, rappresenta da decenni un punto critico per passeggeri, merci, pendolari, operatori economici e turisti.

In questo scenario, il Ponte sullo Stretto di Messina viene presentato dai suoi sostenitori come un’opera in grado di rafforzare la continuità territoriale, migliorare l’accessibilità della Sicilia, favorire gli scambi commerciali e rendere più competitivo l’intero sistema logistico meridionale. Il collegamento fisso potrebbe inoltre inserirsi in una visione più ampia di sviluppo infrastrutturale, legata alle reti ferroviarie, autostradali e portuali che interessano il Mediterraneo. La questione, tuttavia, non è soltanto economica. Il ponte porta con sé anche un forte significato identitario: quello di una Sicilia meno isolata, di una Calabria più centrale nei flussi di collegamento e di un Mezzogiorno chiamato a svolgere un ruolo più incisivo nei rapporti tra Italia, Europa e area mediterranea.

Il confronto istituzionale e il ruolo del Cipes

Durante il panel dedicato al Ponte sullo Stretto, il dibattito si è spostato anche sul piano amministrativo e autorizzativo. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata riservata al percorso che dovrebbe condurre alla nuova delibera del Cipes, passaggio considerato decisivo per l’avanzamento dell’opera. Il sottosegretario alla Presidenza con delega al Cipes, Alessandro Morelli, ha ribadito la centralità del progetto non solo per l’attraversamento dello Stretto, ma anche per la dimensione nazionale ed europea dell’infrastruttura. Il ponte, in questa prospettiva, non sarebbe un’opera circoscritta a due regioni, ma un tassello di una rete più ampia, destinata a incidere sui corridoi di mobilità e sulle connessioni strategiche del continente.

Accanto al livello politico, è emerso anche il lavoro portato avanti sul piano tecnico. Il direttore tecnico della società Stretto di Messina, Valerio Mele, ha indicato come obiettivo il completamento del processo autorizzativo entro la fine di agosto, così da poter aprire nell’ultimo trimestre dell’anno la fase realizzativa. Una prospettiva che, se confermata, segnerebbe un passaggio rilevante per un progetto discusso da decenni e più volte entrato e uscito dall’agenda politica nazionale.

Iter autorizzativo, accordi e passaggi tecnici

Il percorso verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto resta articolato e complesso. Nel corso dell’incontro è stato richiamato il lavoro svolto per recepire le indicazioni arrivate dalla Corte dei Conti e per consolidare il quadro istituzionale necessario alla prosecuzione dell’iter. Tra i passaggi evidenziati figura l’accordo di programma che coinvolge la società Stretto di Messina, la Regione Siciliana, la Regione Calabria, il Ministero dell’Economia, il Ministero delle Infrastrutture, Anas e Rfi.

Si tratta di un sistema di attori istituzionali e tecnici chiamati a cooperare su un’opera che presenta implicazioni ingegneristiche, finanziarie, ambientali e territoriali di grande rilievo. L’interlocuzione con il Governo e la richiesta di pareri agli organismi competenti confermano la delicatezza della fase attuale, nella quale ogni passaggio amministrativo può risultare determinante per definire tempi, modalità e condizioni di avvio dei lavori. La società incaricata del progetto rivendica un ruolo tecnico, sottolineando la continuità del lavoro indipendentemente dalle dinamiche politiche. È un aspetto centrale in una vicenda storicamente esposta al confronto tra maggioranze, governi, territori e opinione pubblica.

Un’opera tra entusiasmo, attese e responsabilità

Il Ponte sullo Stretto di Messina continua a dividere e ad alimentare un dibattito acceso. Da una parte vi sono coloro che lo considerano una grande occasione per modernizzare il Sud, migliorare la mobilità e rafforzare la competitività dell’Italia nel Mediterraneo. Dall’altra restano le preoccupazioni legate ai costi, all’impatto ambientale, alla sicurezza, alla sostenibilità dell’opera e alla necessità di potenziare contestualmente le infrastrutture esistenti in Sicilia e Calabria.

Proprio per questo, il richiamo di Zahi Hawass alle grandi opere della storia assume un valore comunicativo forte, ma apre anche una riflessione più ampia. Le infrastrutture epocali non sono soltanto opere da costruire: sono progetti che richiedono visione, consenso, trasparenza, competenza tecnica e capacità di guardare oltre il breve periodo. Un ponte, per diventare davvero simbolo di futuro, deve essere inserito in una strategia complessiva di sviluppo, capace di generare benefici reali per cittadini, imprese e territori.

Taormina come palcoscenico internazionale del progetto

La scelta di discutere il Ponte sullo Stretto a Taormina, nell’ambito del Nations Award – Thinkingreen, contribuisce a collocare il tema in una dimensione che supera il dibattito locale. La presenza di personalità del mondo della cultura, delle istituzioni e della tecnica ha permesso di intrecciare prospettive diverse: quella storica, quella infrastrutturale, quella ambientale e quella economica.

Il messaggio emerso è chiaro: il ponte viene interpretato dai suoi promotori come un’opera destinata a segnare una svolta, non solo per i collegamenti tra Messina e Reggio Calabria, ma per l’intero equilibrio dei trasporti nel Sud Italia. La narrazione proposta a Taormina punta quindi a presentare il progetto come una scelta di modernità, capace di coniugare innovazione tecnologica, sviluppo territoriale e ambizione nazionale.

Il futuro del Ponte sullo Stretto tra decisioni politiche e sfide tecniche

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere l’evoluzione concreta del progetto. L’eventuale nuova delibera del Cipes rappresenterebbe un passaggio chiave verso l’apertura della fase realizzativa, ma il percorso resta legato a verifiche, autorizzazioni e adempimenti indispensabili. Il Ponte sullo Stretto è infatti una delle infrastrutture più complesse mai immaginate in Italia e richiede un equilibrio rigoroso tra tempi, risorse, sicurezza e qualità progettuale.

Il confronto di Taormina ha avuto il merito di riportare l’opera al centro di una riflessione pubblica ampia, nella quale il dato tecnico si intreccia con il valore simbolico. Le parole di Zahi Hawass hanno rafforzato l’immagine del ponte come progetto destinato a misurarsi con la storia, mentre le dichiarazioni istituzionali hanno richiamato l’urgenza di passare dalle intenzioni ai passaggi operativi.

Per Sicilia, Calabria e Mezzogiorno, il tema resta cruciale. La sfida non riguarda soltanto la costruzione di un’infrastruttura, ma la capacità di trasformarla in un vero motore di crescita, connessione e fiducia. Il Ponte sullo Stretto, se realizzato, sarà giudicato non solo per la sua imponenza ingegneristica, ma per la sua capacità di migliorare concretamente la vita dei territori che promette di unire.