Legge regionale sugli idonei, Antoniozzi: “fiducia in tutte le forze politiche per approvazione rapida”

Prosegue l’impegno della maggioranza per l’approvazione della legge regionale sugli idonei. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, sottolineando l’importanza della collaborazione tra forze politiche e sindacati. “Abbiamo fiducia in tutte le forze politiche per approvazione della legge regionale sugli idonei. In questa settimana ci sarà la riunione della prima commissione consiliare e ci sarà l’occasione per arrivare in tempi rapidi all’approvazione alla approvazione”.



“È un impegno politico che ci siamo assunti come maggioranza ma che deve vedere anche la partecipazione attiva delle opposizioni. L’anima sociale del centrodestra è particolarmente vivace e forte. C’è anche il coinvolgimento dei sindacati che è un fatto molto importante”.