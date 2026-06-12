Legge elettorale, Cateno De Luca: “Sud chiama Nord è per il ritorno delle preferenze”

La discussione sulla nuova legge elettorale entra nel vivo con una proposta che punta a restituire agli italiani un potere da tempo limitato. Il deputato alla Camera Francesco Gallo, esponente del movimento guidato da Cateno De Luca, ha depositato ieri un emendamento che mira a reintrodurre il voto di preferenza. Secondo De Luca, la proposta è chiara e non lascia spazio a interpretazioni: “una proposta semplice e chiara: dopo 34 anni, restituire agli italiani il diritto di scegliere direttamente i propri rappresentanti con il voto di preferenza“. Con queste parole, il leader siciliano sottolinea l’importanza di ridare centralità al voto individuale, garantendo che ogni elettore possa incidere direttamente sulla composizione del Parlamento.

Il ritorno delle preferenze e la sfida politica

Il dibattito sulla reintroduzione delle preferenze non riguarda solo aspetti tecnici della legge elettorale, ma tocca nodi cruciali della politica italiana, come la rappresentanza e la responsabilità diretta dei parlamentari verso i cittadini. De Luca non ha nascosto la sua posizione critica verso chi, secondo lui, preferisce mantenere il sistema attuale, che limita la scelta diretta: “adesso basta chiacchiere: vediamo chi voterà a favore e chi voterà contro. Vediamo chi è davvero disposto a restituire la sovranità ai cittadini e chi, invece, preferisce continuare a nominare i parlamentari dall’alto”.

Sud e Nord, il tema della responsabilità politica

Un elemento rilevante della proposta riguarda la geografia politica e simbolica del sostegno al cambiamento. De Luca sottolinea il ruolo delle regioni meridionali e il contrasto con il Nord, mettendo in luce le dinamiche di rappresentanza e responsabilità: “Sud chiama Nord ci mette la faccia. Gli altri cosa faranno?”.