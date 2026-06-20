L’avv. Domenico Naccari insignito del premio internazionale “Bronzi di Riace” 2026 | FOTO

Nella prestigiosa cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio, si è svolta la XXV edizione del Premio Internazionale “Bronzi di Riace”, promosso dall’Associazione Pro Loco Città di Reggio Calabria presieduta da Giuseppe Tripodi. Tra i premiati dell’edizione 2026 figura l’Avv. Domenico Naccari, Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, avvocato penalista cassazionista, Tesoriere della Camera Penale di Roma e già Consigliere Comunale di Roma Capitale, al quale è stato conferito il prestigioso riconoscimento per il suo elevato profilo professionale e istituzionale, per il costante impegno nella tutela dei diritti fondamentali e nella promozione dei valori della giustizia e della legalità.

L’Avv. Naccari si è distinto quale brillante penalista

Nel corso della sua lunga attività forense, l’Avv. Naccari si è distinto quale brillante penalista, patrocinando numerosi procedimenti di particolare rilievo e dedicando costante attenzione alla tutela delle garanzie costituzionali, del diritto di difesa e della dignità della persona. Da anni è attivamente impegnato nella vita associativa dell’avvocatura penale italiana, contribuendo al dibattito sulle riforme della giustizia e alle iniziative volte alla salvaguardia dei principi del giusto processo, dello Stato di diritto e delle prerogative difensive.

La motivazione del premio sottolinea inoltre l’importante attività svolta dall’Avv. Naccari quale Console Onorario del Regno del Marocco per la Regione Calabria, incarico attraverso il quale ha promosso e consolidato significativi rapporti di collaborazione tra la Calabria e il Marocco nei settori istituzionale, culturale, economico e sociale. Autorevole mediatore culturale e punto di riferimento per le istituzioni e le comunità, ha contribuito alla realizzazione di numerose iniziative finalizzate a favorire il dialogo interculturale, l’integrazione e la cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo, promuovendo al contempo l’immagine della Calabria in contesti nazionali e internazionali.

Il Premio Bronzi di Riace rappresenta uno dei più prestigiosi riconoscimenti dedicati alle eccellenze italiane

Giunto alla sua venticinquesima edizione, il Premio Internazionale Bronzi di Riace rappresenta uno dei più prestigiosi riconoscimenti dedicati alle eccellenze italiane. Nato per celebrare il valore simbolico dei celebri Bronzi di Riace, viene conferito a personalità che, come moderni “guerrieri” del proprio tempo, si distinguono per competenza, professionalità, impegno civile e capacità di contribuire alla crescita della società.

“Ricevere questo riconoscimento nella città di Roma e nell’ambito di una manifestazione che da venticinque anni valorizza le migliori energie del Paese rappresenta per me un grande onore – ha dichiarato l’Avv. Domenico Naccari –. Considero questo premio non soltanto un riconoscimento personale, ma il risultato di un percorso condiviso con tanti amici, colleghi, istituzioni e collaboratori che hanno creduto nei valori della legalità, del dialogo e della cooperazione tra i popoli. Continuerò a svolgere il mio impegno professionale e istituzionale con passione, senso di responsabilità e spirito di servizio”.

L’Avv. Naccari ha infine rivolto un sentito ringraziamento al Presidente Giuseppe Tripodi, al Comitato d’Onore del Premio e agli organizzatori per aver voluto annoverare il suo nome tra le personalità insignite di un riconoscimento che, nel corso degli anni, ha premiato figure di assoluto rilievo del panorama italiano e internazionale. Il conferimento del Premio Internazionale Bronzi di Riace costituisce un ulteriore riconoscimento all’attività professionale, istituzionale e diplomatica svolta dall’Avv. Domenico Naccari, da sempre impegnato nella difesa dei diritti, nella promozione della legalità e nella costruzione di ponti di amicizia e collaborazione tra i popoli del Mediterraneo.