Lavoro a Reggio Calabria, due giorni di colloqui tra giovani e imprese con il Professional Day | INFO

Sarà presentata mercoledì 4 giugno 2026, alle ore 9:00, nel Salone della Camera di Commercio di Reggio Calabria, la quattordicesima edizione del Professional Day, l’appuntamento annuale dedicato all’incontro diretto tra laureati, studenti, neodiplomati e profili tecnici con imprese e organizzazioni locali e nazionali. L’evento si terrà il 10 e 11 giugno 2026, dalle 9:00 alle 14:00, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e offrirà ai partecipanti la possibilità di sostenere colloqui individuali con le realtà imprenditoriali e organizzative presenti.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria; Fabio Mammoliti, Presidente di IN.FORM.A.; e Mario Carbone, Presidente della CISMe Società Cooperativa – Impresa Sociale.