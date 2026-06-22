L’associazione Incontriamoci Sempre festeggia gli ottant’anni del Cav. Pippo Callipo | FOTO

Stamane, una delegazione dell’associazione Incontriamoci Sempre, con il presidente Pino Strati, il maestro ceramista di Seminara Vincenzo Ferraro e il sempre presente Demetrio Giordano, si è recata allo stabilimento dell’azienda Callipo, in località Maierato, per festeggiare il compleanno del Cav. Pippo Callipo. Da tantissimi anni tra l’associazione e il Cav. Callipo vi è una stima reciproca e un grande rapporto di amicizia, fatto soprattutto di grandi valori umani.

L’associazione, per festeggiare questo splendido evento, ha donato tre splendide torte, grazie ai maestri pasticceri Antonello Fragomeni, Giovanni Logiudice e al tocco dell’eccellente Katia Romeo.

Il maestro della ceramica seminarese Vincenzo Ferraro ha donato per l’occasione un piatto con il risalto dei tonni, una vera opera d’arte lavorata artigianalmente a mano.

La cerimonia degli auguri, svoltasi negli uffici dell’azienda Callipo, è stata sobria e ricca di significato, un’autentica sorpresa per il nostro caro Pippo. Per la festa del compleanno, la presenza della moglie Cinzia Ieracitano Callipo, del figlio Filippo Maria e della gentile segretaria, Dott.ssa Maria Teresa De Caria.