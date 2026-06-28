Lamezia Terme, vasto incendio di pneumatici nella zona industriale

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono impegnate nella zona industriale Papa Benedetto XVI, nel comune di Lamezia Terme, per un vasto incendio che ha interessato un ingente quantitativo di pneumatici. Per fronteggiare il rogo sono intervenute la squadra del Distaccamento di Lamezia Terme, supportata da autobotti per il rifornimento idrico provenienti dalla sede centrale di Catanzaro. In considerazione dell’estensione dell’incendio e della complessità delle operazioni di spegnimento, sono stati successivamente inviati ulteriori rinforzi dalla sede centrale, una squadra del Distaccamento volontario di Taverna e una squadra del Distaccamento di Lamezia Terme Aeroporto.

Complessivamente sono impegnati nell’intervento oltre 20 Vigili del Fuoco con 8 automezzi. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza, è stata disposta la chiusura di un tratto della Strada Statale 18 in prossimità dell’area interessata dall’incendio. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono tuttora in corso.