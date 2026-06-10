Lamezia Terme ospiterà la Cittadella dello Sport Paralimpico: “risultato storico”

Il Presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Marco Giunio De Sanctis, d’intesa con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato la nascita del Centro dello Sport Paralimpico per il Sud Italia a Lamezia Terme (CZ), nel corso della visita fatta lo scorso 1° giugno nella località calabrese. Un traguardo straordinario voluto fortemente dal CIP, dalla Regione Calabria e dal Ministro Abodi, il cui supporto e la cui visione sono stati decisivi nel favorire e accelerare l’intera iniziativa. Questo secondo polo d’eccellenza nazionale si aggiunge al Centro per l’Area Nord, in via di completamento a Pergine Valsugana (TN), oltre che al Centro di Preparazione Paralimpica di Roma. Il Centro, che già oggi comprende lo Stadio Carlei e il Palazzetto dello Sport (una struttura polifunzionale e avveniristica inaugurata lo scorso gennaio), si estenderà a tutto lo spazio antistante all’interno del quale verranno costruiti campi sportivi e una foresteria.

Le riflessioni del Ministro per lo Sport Andrea Abodi

“Felice e gratificato, come ministro di questo Governo, di aver stimolato le decisioni istituzionali che contribuiranno alla realizzazione di un centro di eccellenza dello sport paralimpico – ha detto Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani -. Grazie alla collaborazione interistituzionale non stiamo semplicemente inaugurando una nuova infrastruttura sportiva, ma accorciando una distanza, offrendo nuove opportunità, affermando un principio di equità. La nascita del Centro dello Sport Paralimpico per il Sud Italia a Lamezia Terme rappresenta un segnale significativo e concreto, perché il talento, la passione e il diritto allo sport non possono conoscere confini e limitazioni, di ogni tipologia. Oggi, grazie alla preziosa collaborazione con il Presidente Occhiuto e il Presidente De Sanctis, ci impegniamo a costruire un punto di riferimento nazionale capace di generare inclusione, cultura sportiva e sviluppo, contribuendo al miglioramento della qualità della vita delle persone. Questa Cittadella non sarà solo un luogo di allenamento, sarà uno spazio di socialità, relazioni e futuro. Un presidio di dignità e una casa aperta a chi nello sport cerca non solo performance, ma fiducia, riconoscimento e possibilità. Con la Regione Calabria e il Comitato Italiano Paralimpico vogliamo dare forma a un’idea condivisa, ispirata dalla nostra visione dello sport e dall’articolo 33 della Costituzione. Investire in questo progetto affascinante significa investire nelle persone e quando lo facciamo al Sud, contribuiamo a rafforzare l’unità della nostra Nazione attraverso un concreto equilibrio delle opportunità, che vanno ben oltre le parole”.

De Sanctis: “si tratta di un risultato storico”

“Si tratta di un risultato storico di cui sono profondamente grato al Ministro Abodi e al Presidente Occhiuto per la straordinaria disponibilità, la lungimiranza e il costante sostegno dimostrati – ha dichiarato il Presidente del CIP, De Sanctis –. Parliamo di un Centro in grado di garantire opportunità di sport e integrazione a tantissime persone con disabilità che aspettavano da tempo una simile offerta. Il complesso, che è già stato progettato e presto vedrà l’inizio dei lavori di ampliamento, riguarderà un’area di 20.000 mq e comprenderà, tra l’altro, campi da tennis, calcetto, padel, un bar e un ristorante, oltre che una foresteria con altre strutture annesse situate nei pressi del litorale di Lamezia Terme. La Cittadella dello sport paralimpico costituirà un volano non solo per la diffusione della pratica sportiva tra le persone con disabilità di Lamezia Terme e della Calabria, ma sarà un vero motore di sviluppo per l’intero quadrante sud della nostra Penisola”.

Occhiuto: “un’opera straordinaria che rappresenterà un’eccezionale opportunità di riscatto e di crescita sociale”

“Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento al Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, e al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per la sensibilità e la costante attenzione che continuano a rivolgere al nostro territorio”, ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Sono felice e orgoglioso che il Palazzetto dello Sport e lo Stadio Carlei di Lamezia Terme possano diventare il cuore pulsante di questo prestigioso Centro Paralimpico Nazionale. Un’opera straordinaria che rappresenterà un’eccezionale opportunità di riscatto e di crescita sociale, infrastrutturale e sportiva per la comunità lametina e per tutta la Calabria. Siamo onorati del fatto che la nostra terra avrà il privilegio di ospitare e veder allenare tanti campioni paralimpici, simboli di grande determinazione e valori assoluti. La Regione Calabria farà certamente la sua parte per garantire il massimo supporto a un polo che farà scuola in tutto il Mezzogiorno”, rimarca Occhiuto. Il Palazzetto dello Sport ha dimostrato subito la sua naturale vocazione paralimpica, ospitando con grande successo i recenti Campionati Italiani Para Archery.