Lamezia Terme, inaugurata la nuova Calabria Food & Tourism Academy

Con una partecipazione ampia, qualificata e fortemente rappresentativa dell’arte dolciaria italiana, CONPAIT – Confederazione Pasticceri d’Italia esprime piena soddisfazione per la presenza dei propri maestri all’inaugurazione della nuova Calabria Food & Tourism Academy, il polo multidimensionale che segna un passo decisivo nella formazione gastronomica e nell’innovazione del gusto in Calabria. La cerimonia, che ha ufficialmente aperto un centro di 750 mq completamente riqualificato e finanziato dalla Regione Calabria con 1,5 milioni di euro, ha visto una presenza compatta e autorevole di CONPAIT, guidata dal presidente regionale Fabio Taverna.

Accanto a lui, hanno rappresentato l’eccellenza della pasticceria italiana Marco Carelli, Andrea Serra, Antonio Fragomeni, Michelangelo Garruzzo, Mario Lanzillotta, Nicola Musolino Davide Destefano, Gaetano Vincenzi, Domenico Cirianni, Katia Viola, Ivan Procopio.

A completare il quadro delle arti bianche, per la panificazione era presente Giuseppe D’Agostino, mentre per il settore pizzeria hanno partecipato Cristian Corigliano, Luigi Zampina e Maria Rosa Fontana.

La delegazione ha accolto con entusiasmo la nascita dell’Academy, riconoscendola come un luogo strategico per la crescita professionale, la valorizzazione delle competenze e la promozione della cucina identitaria calabrese.

Taverna ha sottolineato come la presenza di CONPAIT rappresenti un segnale concreto dell’impegno dei pasticceri italiani

Il presidente regionale Fabio Taverna ha sottolineato come la presenza di CONPAIT rappresenti “un segnale concreto dell’impegno dei pasticceri italiani nel sostenere percorsi formativi di alto livello e nel contribuire allo sviluppo di una filiera enogastronomica moderna, etica e radicata nelle tradizioni”. Ringraziando, di fatto, anche Confartigianato Calabria imprese sempre molto attivo e foriero di collaborazione. L’Academy, inserita nel brand regionale Calabria Straordinaria, punta a definire nuovi standard per il settore Ho.Re.Ca., offrendo spazi attrezzati per alta formazione in pasticceria, gelateria, panificazione, mixology e cucina identitaria.

La partecipazione di CONPAIT conferma il ruolo centrale della pasticceria italiana nel panorama gastronomico nazionale e la volontà dell’associazione di essere protagonista nei processi di innovazione e crescita del territorio.

La giornata inaugurale ha dimostrato che la collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni professionali può generare opportunità reali per i giovani talenti e per l’intero comparto enogastronomico calabrese. CONPAIT rinnova il proprio impegno a sostenere iniziative che valorizzano la cultura del dolce italiano e promuovono percorsi formativi di eccellenza.