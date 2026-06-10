Lamezia Terme celebra l’eccellenza con il Premio Re Italo, Terre degli Enotri 2026: i NOMI dei premiati

Si è svolto a Lamezia Terme l’evento del “Premio Re Italo, Terre degli Enotri” – Edizione 2026, promosso da Acli Provinciali di Catanzaro, Ucid Calabria (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), FAP Acli Catanzaro e Fondazione Achille Grandi di Roma, con i patrocini di Lamezia Europa Spa, Fondazione Augurusa e Comune di Lamezia Terme. L’appuntamento culturale ha visto la partecipazione di personalità del mondo della cultura, della ricerca scientifica, dell’Università, di imprenditori storici e giovani creativi nell’impresa e nell’arte, tutte figure che hanno lasciato un segno di bene comune in Calabria.

Di particolare valenza culturale è stata l’assegnazione, alla memoria, del Premio Re Italo Terre degli Enotri al Senatore avv. Antonino Murmura. Del politico vibonese sono state tracciate le qualità del suo impegno politico e istituzionale, in particolare nel prestigioso ruolo di Presidente della Prima Commissione Affari Costituzionali del Senato. La motivazione del premio sottolinea valori di grande significato: “Senatore della Repubblica Italiana, insigne giurista. Convinto meridionalista, visse la politica come visione istituzionale e vocazione sociale per lo sviluppo del territorio. Fondatore della Provincia di Vibo Valentia”.

Gli altri premiati dell’edizione 2026

Gli altri riconoscimenti sono stati assegnati a figure di spicco nei settori culturale, accademico e imprenditoriale:

Giuseppe Zimbalatti – Magnifico Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria

– Magnifico Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria Danilo Franco – Scrittore, Ecomuseologo, esperto di archeologia industriale

– Scrittore, Ecomuseologo, esperto di archeologia industriale Giulio Rocca – Orafo artigiano

– Orafo artigiano Pietro Lo Preiato – Imprenditore

– Imprenditore Giuseppe Notaro – Imprenditore

– Imprenditore Stefania Mancuso – Docente IULM di Milano, Presidente Accademia Belle Arti di Catanzaro

– Docente IULM di Milano, Presidente Accademia Belle Arti di Catanzaro Desta Industrie Srl

Pippo Callipo – Imprenditore

– Imprenditore Nuccio Ordine – Docente Unical, Scrittore (premio alla memoria)

– Docente Unical, Scrittore (premio alla memoria) Matteo Pugliese – Imprenditore

– Imprenditore Simona Lo Bianco – Manager culturale, direttrice “I Giganti della Sila”

– Manager culturale, direttrice “I Giganti della Sila” Luigi Boccuto – Docente Università di Clemson, Sud Carolina (USA)

– Docente Università di Clemson, Sud Carolina (USA) Elena Sodano – Direttrice Casa Paese di Cicala

L’evento ha ribadito l’importanza di riconoscere e valorizzare coloro che contribuiscono allo sviluppo culturale, scientifico ed economico della Calabria, promuovendo modelli di eccellenza e impegno civico.