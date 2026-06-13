Lamezia, nasce la Calabria Food&Tourism Academy: formazione d’eccellenza per gastronomia e Ho.Re.Ca.

Sarà inaugurata il 18 giugno presso il Centro Servizi Lameziaeuropa la nuova Calabria Food&Tourism Academy, un hub regionale dedicato alla formazione e alla valorizzazione dell’identità gastronomica calabrese. Il progetto, sostenuto dalla Regione Calabria e realizzato in collaborazione con diversi partner del settore, si propone come un centro avanzato per la crescita professionale nel comparto enogastronomico e turistico. La nuova Academy si sviluppa su una superficie di circa 750 mq e comprende 16 postazioni di alta formazione gastronomica (pasticceria, gelateria e barman) e 15 postazioni dedicate a panificazione e pizzeria. Un centro multidisciplinare pensato per formare nuove generazioni di professionisti e per offrire al settore Ho.Re.Ca. strumenti, metodi e standard condivisi. In questo contesto si inserisce la partecipazione della CONPAIT – Confederazione Pasticceri Italiani, che assume un ruolo centrale nel progetto formativo.

Alla cerimonia di inaugurazione sarà presente una delegazione guidata dal presidente nazionale Angelo Musolino, affiancato da numerosi maestri pasticceri e professionisti del settore. Per CONPAIT parteciperanno: Fabio Taverna (Presidente Conpait Calabria), Marco Carelli, Andrea Serra, Antonio Fragomeni, Michelangelo Garruzzo, Mario Lanzillotta, Nicola Musolino, Davide Destefano, Gaetano Vincenzi, Domenico Cirianni, Katia Viola e Ivan Procopio. Per il settore panificazione sarà presente Giuseppe D’Agostino, mentre per la pizzeria interverranno Cristian Corigliano, Luigi Zampina e Maria Rosa Fontana.

Musolino: “orgogliosi di un progetto che guarda al futuro”

Il presidente nazionale CONPAIT, Angelo Musolino, ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa per la formazione e la crescita del comparto. “Siamo orgogliosi di essere presenti in un progetto che guarda al futuro con coraggio e concretezza. La Calabria Food&Tourism Academy rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare il talento dei giovani, rafforzare la formazione e promuovere la cultura della pasticceria italiana. CONPAIT sarà al fianco delle istituzioni e degli operatori per costruire percorsi innovativi e azioni propositive che diano forza al nostro settore.”

Musolino ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, imprese e associazioni professionali per affrontare le sfide del mercato e sostenere la crescita del comparto artigianale. La presenza di CONPAIT e dei suoi maestri pasticceri conferma l’obiettivo dell’Academy: costruire un sistema formativo capace di unire tradizione, innovazione e qualità al servizio del territorio e delle nuove generazioni.