Lamezia International Film Fest: due grandi registi stranieri attesi in città | INFO

Dal 13 al 18 luglio 2026 nel centro storico di Lamezia Terme prende il via la 13ª Edizione del LIFF- Lamezia International Film Fest ideato e diretto da Gianlorenzo Franzí. Il tema di quest’anno è “Luce dei miei occhi”, il modo in cui scegliamo di guardare il cinema. “Questo è l’invito del Festival. Fermarsi a guardare meglio qualcosa che prima ci sfuggiva” – così dichiara il Direttore Artistico, durante la conferenza stampa di presentazione. In città attesi due grandi nomi internazionali per ritirare il Premio Ligeia alla Carriera: il regista due volte Premio Oscar Claude Lelouch e il regista britannico Stephen Frears, che ha diretto tanti attori di Hollywood tra cui Meryl Streep, Dustin Hoffman e Julia Roberts.

Tra i protagonisti che prenderanno parte al Lamezia International Film Festival anche attori e registi del grande e piccolo schermo: l’attrice Katia Follesa per il Premio Paolo Villaggio (unico premio riconosciuto dalla famiglia dell’attore), protagonista della serie Sicilia Express da poco candidata ai Nastri d’Argento.

Sul palco, un susseguirsi di grandi ospiti e volti apprezzati dal grande pubblico: Massimiliano Gallo, tra gli attori più acclamati del panorama attuale che ha da poco esordito alla regia con La Salita; Lucia Sardo, già candidata ai Ciak d’Oro e ai Nastri d’Argento. I protagonisti delle serie TV più amate dal pubblico come Mare Fuori, L’Altro ispettore, Roberta Valente ed I Cesaroni- il ritorno: Giuseppe Pirozzi, Alfonso Capuozzo, Erasmo Genzini, Adriano Pantaleo, Flavia Gatti, Alessio Vassallo, Silvia Mazzieri, Valentina Bivona, Sandra Ceccarelli, ancora, Fabrizio Lopresti di “Sensualità a Corte”, Giacomo Triglia, regista di videoclip celebri (Serena Brancale, Jovanotti, Eros Ramazzotti, il docufilm su Brunori SAS), ancora, lo scrittore Enzo Romeo, i registi Giuseppe Piccioni, Luca Guardabascio, Mara Fondacaro, le sceneggiatrici e conduttrici del podcast “Lovecast” Paola Di Martino e Matilde Bella che presenteranno il loro romanzo “L’estate nel tuo cuore” edito da Newton Compton.

Un appuntamento molto speciale sarà l’incontro tra due Festival. Arrivati già al terzo anno di partnership, il LIFF incontra il Trame Festival, il primo evento culturale in Italia dedicato ai libri sulle mafie. Il 17 Luglio l’incontro con Nuccio Iovine (Presidente della Fondazione Trame ETS), Arcangelo Badolati (Giornalista e Scrittore) e Francesco Cefalà (Direttore Generale della Fondazione Trame).

Durante le giornate della kermesse, ci saranno le Masterclass di recitazione con l’attore Fabrizio Lopresti: cinque fasi, tre sessioni e un cortometraggio finale guida i partecipanti dentro il processo cinematografico.

La giornata di preapertura (13 Luglio), sarà all’insegna del made in Calabria con la presentazione “Le poesie della Calabria di Cesare Pavese” con Enzo Romeo, ci sarà anche un incontro con Giacomo Triglia, (regista di videoclip celebri e giudice ad Amici su Canale 5), a seguire il biopic da lui diretto “Brunori SAS- Il tempo delle noci”, ancora, la finale del premio letterario Nautilus e un momento per parlare di World Wide Mafia, la nuovissima serie targata Disney Plus -sostenuta dalla Calabria Film Commission- della cui redazione ha fatto parte la giornalista Maria Chiara Caruso, presente sul palco. Si chiude con il concerto del gruppo All the Coordinator.

Da quest’anno nasce poi una collana da libreria, I libri del LIFF, che esplorerà di anno in anno un diverso autore: quest’anno protagonista del primo volume è Giuseppe Piccioni, regista che con il suo Fuori Dal Mondo (1999) è entrato nei film in gara per l’Oscar come miglior film straniero, e attualmente con il suo Zvanì (2026) è nella cinquina per i Nastri d’Argento 2026.

Il manifesto del LIFF è stato creato dall’artista catanzarese Martina Sereno che ha raffigurato la sirena Ligeia. Questo fa capire come il Festival tiene conto anche delle radici storiche in cui è nato e sta crescendo sempre di più.

I premi sono stati realizzati dal Maestro orafo Michele Affidato, imprenditore, artigiano e gioielliere italiano. Le sue creazioni, apprezzate anche a livello internazionale, coniugano tradizione orafa e ricerca artistica.

Da quest’anno nasce poi una collana da libreria, I libri del LIFF, che esplorerà di anno in anno un diverso autore: quest’anno protagonista del primo volume è Giuseppe Piccioni, regista che con il suo Fuori Dal Mondo (1999) è entrato nei film in gara per l’Oscar come miglior film straniero, e attualmente con il suo Zvanì (2026) è nella cinquina per i Nastri d’Argento 2026.

Il festival è co-finanziato da Calabria Film Commission a valere sull’Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria – 2026 e dal Comune di Lamezia Terme, che ha storicizzato e istituzionalizzato l’evento.

Alla conferenza sono intervenuti Il Dir. artistico Gianlorenzo Franzí Dir. Artistico, Consigliere Regionale Gianpaolo Bevilacqua, consulente Artistico sezione Documentari Stefano Perrella, Assessore alla Cultura Annalisa Spinelli, Consiglieri regionali Emanuele Ionà e Giampaolo Bevilacqua, la referente Komen Calabria Francesca Graziano.

Partner del LIFF13 sono ARSAC, LAMEZIAEUROPA, GALDEIDUEMARI, FISDN, TRAME FESTIVAL, ASTI FILM FESTIVAL, REGGIO FILM FEST- FESTIVAL DEI DUE MARI, AIR 3; gli sponsor sono BCC CALABRIA ULTERIORE, AUDI Zentrum Calabria e Cantine STATTI per l’hospitality I giardini del Novecento.

Media partners: Taxi Drivers, City One, Reportage online e La scimmiapensa.com.

Talk – Incontri

Le sezioni COSE SERIE e CINEMA DEL REALE sono un ciclo di incontri con i giovani protagonisti delle serie TV Rai più amate dal pubblico in questa stagione, ma anche registi e rappresentanti delle Film Commision. L’appuntamento è ogni sera alla piazzetta San Domenico dalle ore 20, in cui volti noti e addetti ai lavori si confronteranno con il pubblico presente: il regista Claude Lelouch (17Luglio), il regista Stephen Frears, Giacomo Triglia, Massimiliano Gallo i protagonisti Erasmo Genzini, Adriano Pantaleo e Flavia Gatti per Roberta Valente-Notaio in Sorrento, Alessio Vassallo e Silvia Mazzieri protagonisti in L’altro Ispettore, Giuseppe Pirozzi e Alfonso Capuozzo volti di Mare Fuori, ancora, i registi Gianfranco Pannone, Luca Guardabascio, Giuseppe Piccioni e l’attrice Sandra Ceccarelli, incontro anche con i Presidenti di Film Commission Cristina Bolla, Margherita Romaniello, Antongiulio Grande, il critico cinematografico Pedro Armocida, i registi Maria Fondacaro e Giuseppe William Lombardi, Fabrizio Lopresti con le Masterclass (dal 15 Luglio) e ancora Valentina Bivona, sempre in piazzetta Il Cinema è Donna: incontro con l’attrice Lucia Sardo.

Film e cortometraggi

Il Festival propone una serie di film d’autore e cortometraggi che saranno proiettati al Chiostro del Caffè Letterario. Tra i più attesi Zvaní di Giuseppe Piccioni, Piazzetta San Domenico sarà la location per la proiezione del film Finalment in presenza del regista due volte Premio Oscar Claude Lelouch (17 Luglio), e La Salita di Massimiliano Gallo. Sempre in piazzetta CELESTE di Ben Hackworth, Il canto di Alina e Fuori dal mondo e anche Long Day e Lo Scuro.