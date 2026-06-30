L’ambasciatore USA Fertitta incontra Occhiuto: “rapporto solido con la Calabria, nuove opportunità economiche” | FOTO

Tilman Fertitta, proprietario degli Houston Rockets di NBA e ambasciatore americano per USA e San Marino del secondo governo Trump, ha incontrato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. I due hanno discusso della cooperazione fra Stati Uniti e Calabria e di come poter rafforzare il legame economico fra la regione italiana e il partner a stelle e strisce. Attraverso i social, Fertitta ha documentato l’incontro con una serie di foto e un messaggio, nel quale si legge: “è stato un piacere incontrare il Presidente della Calabria Roberto Occhiuto per discutere del solido rapporto tra la Calabria e gli Stati Uniti ed esplorare nuove opportunità di cooperazione.

Apprezzo l’impegno del Presidente Occhiuto nel rafforzare i legami economici, culturali e interpersonali che uniscono le nostre comunità. Non vedo l’ora di continuare a lavorare insieme per approfondire ulteriormente il partenariato tra la Calabria e gli Stati Uniti“.