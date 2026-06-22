L’Accademia delle Imprese Europea avvia l’iter per i primi Distretti PIT: Area Grecanica e Area dello Stretto protagoniste

Grazie alla collaborazione del Comune di Motta San Giovanni e della

Proloco di Motta San Giovanni, si è celebrata a Lazzaro, nel Comune di Motta San Giovanni, la Giornata Nazionale delle Identità Territoriali

promossa dall’Accademia delle Imprese Europea. Per il secondo anno consecutivo, il borgo reggino è stato scelto come sede istituzionale per promuovere e pianificare la valorizzazione delle identità territoriali calabresi. Imprese, Istituzioni e Associazioni hanno animato un palcoscenico dedicato alla storia e alle tradizioni del territorio. Le aziende partecipanti hanno esposto e offerto in degustazione i sapori e i profumi autentici della Calabria, favorendo un confronto diretto con i

cittadini, attenti e consapevoli del valore dei prodotti quali ambasciatori della storia e della cultura locale. Nel corso della giornata, l’Accademia delle Imprese Europea ha ufficialmente informato i rappresentanti delle istituzioni e gli imprenditori presenti dell’avvio delle procedure per l’istituzione dei primi due Distretti PIT.

Il PIT rappresenta la valorizzazione e la promozione dei prodotti legati all’identità dei luoghi

Il P.I.T. Prodotto Identitario Territoriale, marchio collettivo italiano

di proprietà dell’Accademia delle Imprese Europea, rappresenta lo

strumento strategico per la tutela, la valorizzazione e la promozione

dei prodotti legati all’identità dei luoghi. Le prime aree coinvolte nei progetti di sviluppo e coesione territoriale saranno l’Area Grecanica e l’Area dello Stretto. Due territori con radici storiche e culturali profonde, chiamati a diventare modello di valorizzazione integrata attraverso il marchio PIT. Lazzaro si conferma così, anche per il 2026, punto d’incontro e laboratorio di progettazione per il futuro delle identità territoriali calabresi.